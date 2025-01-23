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2025 POMEM sınav takvimi ve 12 bin polis alımı şartları: Giriş yerleri açıklandı mı?

2025 yılına ait 32. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı. Polis Akademisi (PA) giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihlerine dair detaylı bir duyuru yayımladı. Adaylar sınav giriş belgelerini almak için sorgulama işlemlerine başlarken, 12 bin polis alımı için belirlenen tarihler merak konusu oldu. İşte 2025 POMEM sınav yerleri ve diğer detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:00
2025 POMEM sınav takvimi ve 12 bin polis alımı şartları: Giriş yerleri açıklandı mı?

Polis Akademisi tarafından 32. Dönem POMEM sınav tarihleri ve başvuru detayları duyuruldu. Giriş sınavlarına katılacak adaylar müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı için belirlenen merkezler ve tarihleri öğrenebilecek. 12 bin polis alımı için başvuru şartları da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki sınav giriş belgesini nereden alabilirsiniz?

2025 POMEM sınav takvimi ve 12 bin polis alımı şartları: Giriş yerleri açıklandı mı?

12 Bin Polis Alımı Başvuru Şartları

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne alınacak 12 bin aday için başvuru şartları belli oldu. Lisans ve önlisans mezunları arasından yapılan başvurularda, adayların KPSS puanlarına, sağlık koşullarına ve güvenlik soruşturmasına tabi tutulacağı belirtildi. Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, belirlenen yaş aralığında yer almaları ve çeşitli diğer sağlık kriterlerini karşılamaları gerekmekte.

2025 POMEM sınav takvimi ve 12 bin polis alımı şartları: Giriş yerleri açıklandı mı?

Sınav Yerleri ve Tarihleri E-Devlet Üzerinden Sorgulanacak

Adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr üzerinden sorgulama yapabilecek. Ayrıca, sınav giriş belgeleri, internet üzerinden yapılan duyuru ile tebliğ edilecek ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav tarihleri ve yerleri hakkında detaylı bilgilere de aynı platformdan ulaşılabilecek.

POMEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

2025 POMEM sınav takvimi ve 12 bin polis alımı şartları: Giriş yerleri açıklandı mı?

Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Aşamaları

Sınav süreci, adayların fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçmelerinin ardından devam edecek. Polis Akademisi Başkanlığı, başarılı olan adayları bir sonraki aşama olan mülakat sınavına davet edecek. Fiziki yeterlilik sınavı ile KPSS ve mülakat puanları, adayların başarısını belirleyecek.

2025 POMEM sınav takvimi ve 12 bin polis alımı şartları: Giriş yerleri açıklandı mı?

Adayları Bekleyen Değerlendirme Süreci

POMEM başvuruları için başarı sıralaması, adayların KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'si alınarak yapılacak. Sıralamada eşitlik durumunda, önce KPSS puanı, sonra mülakat ve fiziki yeterlilik puanı dikkate alınacak. Yine de eşitlik devam ederse, yaşı küçük olan aday tercih edilecek.

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