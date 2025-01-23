2025 POMEM sınav takvimi ve 12 bin polis alımı şartları: Giriş yerleri açıklandı mı?

Sınav Yerleri ve Tarihleri E-Devlet Üzerinden Sorgulanacak

Adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr üzerinden sorgulama yapabilecek. Ayrıca, sınav giriş belgeleri, internet üzerinden yapılan duyuru ile tebliğ edilecek ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav tarihleri ve yerleri hakkında detaylı bilgilere de aynı platformdan ulaşılabilecek.

POMEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI