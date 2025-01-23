2025 POMEM sınav takvimi ve 12 bin polis alımı şartları: Giriş yerleri açıklandı mı?
2025 yılına ait 32. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı. Polis Akademisi (PA) giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihlerine dair detaylı bir duyuru yayımladı. Adaylar sınav giriş belgelerini almak için sorgulama işlemlerine başlarken, 12 bin polis alımı için belirlenen tarihler merak konusu oldu. İşte 2025 POMEM sınav yerleri ve diğer detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:00