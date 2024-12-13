Viral Galeri Viral Liste İstanbul'un 20 ilçesi karanlığa bürünecek! 14 Aralık Cumartesi evde olanlara kötü haber: Mumları hazırlayın

İstanbul'un 20 ilçesi karanlığa bürünecek! 14 Aralık Cumartesi evde olanlara kötü haber: Mumları hazırlayın

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 14 Aralık Cumartesi günü İstanbul genelinde 20 ilçede elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Planlanan kesintiler, özellikle hafta sonu için etkinlik ve gezi planları yapan İstanbulluları etkileyebilir. İşte ilçe ilçe kesinti planları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 19:59 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:59
İstanbul’un 20 ilçesi karanlığa bürünecek! 14 Aralık Cumartesi evde olanlara kötü haber: Mumları hazırlayın

İstanbul genelinde, 14 Aralık Cumartesi günü yaşanacak elektrik kesintileri İstanbulluların gündeminde. Hafta sonu için plan yapanlar, bulundukları ilçe ve sokakta elektrik kesintisi yaşadıklarında arızaların ne zaman giderileceğini öğrenmek için internet üzerinden arama yapmaya başladı. BEDAŞ'ın açıklamasına göre, 20 ilçede gerçekleşecek kesintilerin detayları ve süreleri hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizde...

İstanbul’un 20 ilçesi karanlığa bürünecek! 14 Aralık Cumartesi evde olanlara kötü haber: Mumları hazırlayın

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BAŞAKŞEHİR

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