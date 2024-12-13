İstanbul’un 20 ilçesi karanlığa bürünecek! 14 Aralık Cumartesi evde olanlara kötü haber: Mumları hazırlayın

ARNAVUTKÖY
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DELİKLİKAYA mah sk bölgeleri.
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MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah ALATAŞ, AZAMET, BALKOÇ, BAŞKALE, FLORYA, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MÜRVET, ODUNCU, TANSEL, YEDİ GÖLLER sk bölgeleri.
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MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgeleri.
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MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BEHLÜL, BİLKAN, DAL, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHİKA sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ASUMAN, AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, DEVELİ, DİLAVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇLİK, GÜLTUTAN, HIDIR, LİSE, SEYYAH, SİMA, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ sk / YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk bölgeleri.
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