Benzinde tabela gece yarısı değişiyor! Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 13 Aralık Güncel benzin, motorin fiyatları...

Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında önemli bir artış gerçekleşecek. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara paralel olarak, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Peki 14 Aralık Cumartesi akaryakıta zam mı geldi, ne kadar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi