Viral Galeri Viral Liste Benzinde tabela gece yarısı değişiyor! Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 13 Aralık Güncel benzin, motorin fiyatları...

Benzinde tabela gece yarısı değişiyor! Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 13 Aralık Güncel benzin, motorin fiyatları...

Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında önemli bir artış gerçekleşecek. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara paralel olarak, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Peki 14 Aralık Cumartesi akaryakıta zam mı geldi, ne kadar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 22:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:04
Benzinde tabela gece yarısı değişiyor! Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 13 Aralık Güncel benzin, motorin fiyatları...

Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentileri, ülkede artan petrol talebine işaret eden veriler ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması fiyat artışında etkili oldu. Bu gelişmeler, akaryakıt zamlarını gündeme taşırken, yarından itibaren benzine zam yapılması bekleniyor. İşte beklenen zam oranı ve güncel fiyatlara dair detaylar...

Benzinde tabela gece yarısı değişiyor! Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 13 Aralık Güncel benzin, motorin fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden etkiledi. 14 Aralık Cumartesi günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 98 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzinde tabela gece yarısı değişiyor! Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 13 Aralık Güncel benzin, motorin fiyatları...

Motorin Fiyatlarında Değişiklik Yok

Son zam kararı, yalnızca benzin grubunu etkiledi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağı bildirildi.

Benzinde tabela gece yarısı değişiyor! Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 13 Aralık Güncel benzin, motorin fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 42.12 TL/Litre

Motorin: 43.30 TL/Litre

LPG: 26.03 TL/Litre

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 42.01 TL/Litre

Motorin: 43.24 TL/Litre

LPG: 25.49 TL/Litre

Benzinde tabela gece yarısı değişiyor! Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 13 Aralık Güncel benzin, motorin fiyatları...

Ankara:

Benzin: 42.54 TL/Litre

Motorin: 43,87 TL/Litre

LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir:

Benzin: 43,04 TL/Litre

Motorin: 44,39 TL/Litre

LPG: 25.94 TL/Litre

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