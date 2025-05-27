İstanbullular müjde! Metrobüsle gidilen, pırıl pırıl deniz keyfi sunan plajlar ortaya çıktı!
Yaz mevsimi kapıyı aralarken, şehirden uzaklaşmadan serinlemek isteyen İstanbullular kolay gidilebilen plajları araştırıyor. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında, toplu taşımayla ulaşılabilen ve su kalitesiyle öne çıkan plajlar sayesinde İstanbullular tatil havasını yaşayabiliyor. Peki metrobüsle gidilen, pırıl pırıl deniz keyfi sunan plajlar hangisi? İşte toplu taşıma ile gidilebilen plajlar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:20