İstanbullular müjde! Metrobüsle gidilen, pırıl pırıl deniz keyfi sunan plajlar ortaya çıktı!

Toplu Taşıma İle Gidilen İstanbul Plajları

Artan sıcaklıklar ve yükselen tatil maliyetleri karşısında İstanbul'da serinlemenin en pratik yollarından biri, şehir içindeki plajlarda denizin tadını çıkarmak. Hem Avrupa hem Anadolu yakasında, toplu taşımayla rahatça ulaşılabilen, su kalitesiyle öne çıkan ve düzenli olarak denetlenen plajlar, şehirde kalıp deniz keyfinden vazgeçmek istemeyenler için cazip birer alternatif sunuyor.