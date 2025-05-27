Viral Galeri Viral Liste İstanbullular müjde! Metrobüsle gidilen, pırıl pırıl deniz keyfi sunan plajlar ortaya çıktı!

İstanbullular müjde! Metrobüsle gidilen, pırıl pırıl deniz keyfi sunan plajlar ortaya çıktı!

Yaz mevsimi kapıyı aralarken, şehirden uzaklaşmadan serinlemek isteyen İstanbullular kolay gidilebilen plajları araştırıyor. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında, toplu taşımayla ulaşılabilen ve su kalitesiyle öne çıkan plajlar sayesinde İstanbullular tatil havasını yaşayabiliyor. Peki metrobüsle gidilen, pırıl pırıl deniz keyfi sunan plajlar hangisi? İşte toplu taşıma ile gidilebilen plajlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:20
İstanbullular müjde! Metrobüsle gidilen, pırıl pırıl deniz keyfi sunan plajlar ortaya çıktı!

Yaz ayları gelmesiyle güneş yüzünü göstermeye başladı. Artan sıcaklıklarla baş edemeyen İstanbullular günü birlik gidilebilecek plajları araştırıyor. Metrobüsle kolayca ulaşılan, denetimli ve tertemiz deniziyle öne çıkan şehir içi plajlar merak ediliyor. Tatil planı yapamayanlar için şehir içinde kaçış rotaları belli oldu. İşte pırıl pırıl deniziyle öne çıkan İstanbul plajları…

İstanbullular müjde! Metrobüsle gidilen, pırıl pırıl deniz keyfi sunan plajlar ortaya çıktı!

Toplu Taşıma İle Gidilen İstanbul Plajları

Artan sıcaklıklar ve yükselen tatil maliyetleri karşısında İstanbul'da serinlemenin en pratik yollarından biri, şehir içindeki plajlarda denizin tadını çıkarmak. Hem Avrupa hem Anadolu yakasında, toplu taşımayla rahatça ulaşılabilen, su kalitesiyle öne çıkan ve düzenli olarak denetlenen plajlar, şehirde kalıp deniz keyfinden vazgeçmek istemeyenler için cazip birer alternatif sunuyor.

İstanbullular müjde! Metrobüsle gidilen, pırıl pırıl deniz keyfi sunan plajlar ortaya çıktı!

Metropol yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen İstanbullular, yaz aylarında sahillere akın ediyor. Özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşansa da, İstanbul'un farklı noktalarında yer alan pırıl pırıl denizler, doğayla iç içe, ekonomik ve keyifli bir tatil havası estiriyor. İşte su temizliği ve ulaşım kolaylığı açısından öne çıkan plajlar…

İstanbullular müjde! Metrobüsle gidilen, pırıl pırıl deniz keyfi sunan plajlar ortaya çıktı!

Avrupa Yakası Plajları

Metrobüs'ün yanı sıra İETT ile de ulaşım sağlanabiliyor. İşte kolayca gidilebilen plajlar ve toplu ulaşım hatları…

🔹 Florya Güneş Plajı (73B Florya-Bakırköy / 73F Florya-Taksim)

🔹 Florya Menekşe Plajı (73B Florya-Bakırköy / 73F Florya-Taksim)

🔹 Yeşilköy Çiroz Plajı (72T Yeşilköy-Taksim / 72YT Yeşilköy-Taksim)

🔹 Sarıyer Altınkum Kadınlar Plajı (25E Sarıyer - Baltalimanı)

🔹 Sarıyer Elmas Kum Plajı (25E Sarıyer - Baltalimanı)

🔹 Tarabya Plajı

🔹 Kilyos Plajları

İstanbullular müjde! Metrobüsle gidilen, pırıl pırıl deniz keyfi sunan plajlar ortaya çıktı!

Anadolu Yakası Plajları

🔹 Ağva Plajları (139A Üsküdar - Şile / Ağva)

🔹 Şile Plajları (139A Üsküdar - Şile - Ağva / 139 Üsküdar - Şile / 139T Tepe Üstü - Şile)

🔹 Beykoz Riva Plajları (137 Cumhuriyet Köyü - Riva - Beykoz - Sultaniye / 15 Beykoz - Üsküdar / 15F Beykoz - Kadıköy / 15TY Tokatköy - Beykoz - Yenimahalle / 137 Cumhuriyet Köyü - Riva - Beykoz - Kavacık)

🔹 Adalar (Büyükada, Heybeliada, Burgazada)

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