Sonradan takılan LED farlar muayeneden geçer mi? Araçta LED farlar yasak mı son durum ne?

Avrupa Standartlarına Uygun LED Farlar Bile Garantili Değil

E-işaretli, yani Avrupa Birliği standartlarına uygun LED farlar dahi, araç orijinal donanımı olarak takılmamışsa muayene esnasında sorun yaratabiliyor. Doğru montaj ve uygunluk şartlarına rağmen, sonradan takılan bu farlar, muayene sırasında sorun çıkarma ihtimali taşıyor. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını ve araçlarına orijinal donanım harici LED far monte ettiklerinde muayene sürecini iyi takip etmelerini gerektiriyor.