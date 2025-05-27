Sonradan takılan LED farlar muayeneden geçer mi? Araçta LED farlar yasak mı son durum ne?
LED farlara yönelik denetimlerin artmasıyla birlikte araç sahiplerinin gündeminde şimdi de TÜVTÜRK araç muayenesi var. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yaptığı LED far yasağı açıklamasının ardından binlerce sürücüye idari para cezası kesilmişti. Denetimlerin ardından araç sahipleri bu kez, "LED farlar muayeneden geçer mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:07