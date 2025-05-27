Viral Galeri Viral Liste Sonradan takılan LED farlar muayeneden geçer mi? Araçta LED farlar yasak mı son durum ne?

Sonradan takılan LED farlar muayeneden geçer mi? Araçta LED farlar yasak mı son durum ne?

LED farlara yönelik denetimlerin artmasıyla birlikte araç sahiplerinin gündeminde şimdi de TÜVTÜRK araç muayenesi var. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yaptığı LED far yasağı açıklamasının ardından binlerce sürücüye idari para cezası kesilmişti. Denetimlerin ardından araç sahipleri bu kez, "LED farlar muayeneden geçer mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:07
Sonradan takılan LED farlar muayeneden geçer mi, kalır mı? Araçta LED farlar yasak mı son durum ne?

İçişleri Bakanlığı'nın LED farlara yönelik yaptığı düzenlemenin ardından araç sürücüleri şimdi de muayene istasyonlarında karşılarına çıkabilecek yeni kuralları sorguluyor. Denetimlerle birlikte pek çok sürücüye idari para cezası uygulanırken gözler bu kez TÜVTÜRK'ün uygulamalarına çevrildi. 5 Mayıs 2025 itibarıyla muayene kriterleri değişti. Özellikle sonradan takılan LED farlara yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

Sonradan takılan LED farlar muayeneden geçer mi, kalır mı? Araçta LED farlar yasak mı son durum ne?

Fabrika Çıkışı LED Farlar Muayeneden Sorunsuz Geçiyor

Muayene sürecinde araçlarda fabrikadan çıkışta takılı olan orijinal LED farlar herhangi bir sorun yaratmıyor. Bu farlar, üretici tarafından belirlenen standartlara uygun olduğu için muayeneden geçişte sıkıntı yaşanmıyor.

Sonradan takılan LED farlar muayeneden geçer mi, kalır mı? Araçta LED farlar yasak mı son durum ne?

Ancak özellikle sonradan takılan ve teknik olarak çizgisel odaklama özelliği taşımayan LED farlar muayene sırasında "ağır kusur" olarak değerlendirilerek araçların muayeneden geçememesine neden olabiliyor.

Sonradan takılan LED farlar muayeneden geçer mi, kalır mı? Araçta LED farlar yasak mı son durum ne?

Sonradan Takılan LED Farlar "Ağır Kusur" Kapsamında

TÜVTÜRK yetkilileri, standart dışı veya yanlış montajla takılan LED farların muayenede problem oluşturduğunu belirtiyor. Bu tür farlar, özellikle karşıdan gelen sürücülerin gözünü kamaştırması nedeniyle trafik güvenliği açısından risk teşkil ediyor. Bu nedenle, araç muayenesinde ağır kusur olarak kabul edilerek aracın trafiğe çıkışı engellenebiliyor.

Sonradan takılan LED farlar muayeneden geçer mi, kalır mı? Araçta LED farlar yasak mı son durum ne?

Avrupa Standartlarına Uygun LED Farlar Bile Garantili Değil

E-işaretli, yani Avrupa Birliği standartlarına uygun LED farlar dahi, araç orijinal donanımı olarak takılmamışsa muayene esnasında sorun yaratabiliyor. Doğru montaj ve uygunluk şartlarına rağmen, sonradan takılan bu farlar, muayene sırasında sorun çıkarma ihtimali taşıyor. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını ve araçlarına orijinal donanım harici LED far monte ettiklerinde muayene sürecini iyi takip etmelerini gerektiriyor.

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