A Haber canlı yayınında kar altında horon keyfi

Akşam saatlerinde Beykoz'da etkisini artıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kar yağışı ile kendisini sokağa atanlar hep birlikte horon oynadı. Konuya ilişkin A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca şu ifadeleri kullandı, "İstanbul'un belirli noktalarında belirli bölgelerinde kar yağışı oldukça fazla. Biz de Beykoz'dayız. İnsanlar bir yandan burada kartopu savaşı yapıyor bir yandan da horon tepenler bile var." dedi.