Viral Galeri Viral Liste CANLLI KURA | ÇAYKUR işçi alımı NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

CANLLI KURA | ÇAYKUR işçi alımı NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

ÇAYKUR'un 2025 yaş çay sezonu için yapacağı 1500 mevsimlik işçi alımıyla ilgili kura çekimi heyecanı başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda çalışacak işçilerin belirleneceği kura, noter huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilecek. Yaklaşık 28 bin başvuru sahibinin umutla beklediği kura sonrası asil ve yedek listeler erişime açılacak. Peki ÇAYKUR kura çekimi ne zaman, sonuçlar nereden öğrenilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:51 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 06:51
CANLLI KURA | ÇAYKUR işçi alımı NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

ÇAYKUR, 2025 yaş çay sezonu kapsamında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalıştırmak üzere 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak. Yaklaşık 28 bin kişinin başvurduğu alım sürecinde, beden işçisi, çay eksperi, engelli ve eski hükümlü kadrolar için kura heyecanı başladı. Noter huzurunda yapılacak çekilişle asil ve yedek listeler belli olacak.

CANLLI KURA | ÇAYKUR işçi alımı NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

22 Mayıs'ta Noter Huzurunda Çekilecek

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı için planladığı 1500 kişilik mevsimlik işçi alımında kura takvimini duyurdu. Resmi açıklamaya göre, kura çekimi 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. Noter gözetiminde gerçekleşecek kura, başvuru sürecini İŞKUR üzerinden tamamlayan adaylar arasından belirlenecek.

Çekiliş, yalnızca Çay Eksperliği ile Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunları hariç, tüm başvuru sahipleri için geçerli olacak. Bu bölümlerden mezun adayların yerleştirme süreci farklı kriterlere göre değerlendirilecek.

CANLLI KURA | ÇAYKUR işçi alımı NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Kura Canlı Yayınlanacak

Yoğun katılım beklenen kura çekimi hem ÇAYKUR'un resmi YouTube kanalı hem de bölgesel yayın yapan Çay TV aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Böylece adaylar, kura sürecini anlık olarak takip etme imkanı bulacak.

Canlı yayın ekranı başladığında haberimize eklenecektir.

CANLLI KURA | ÇAYKUR işçi alımı NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Kura sonuçlarının, çekilişin yapıldığı 22 Mayıs öğleden sonra ya da en geç 23 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanması bekleniyor. Sonuçlar adayların T.C. kimlik numarası ile sorgulanabileceği çeşitli platformlardan duyurulacak:

*ÇAYKUR'un resmî internet sitesi: www.caykur.gov.tr

CANLLI KURA | ÇAYKUR işçi alımı NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

*e-Devlet Kapısı

*Alo 170 hattı

*İŞKUR'un çevrimiçi platformu: www.esube.iskur.gov.tr

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