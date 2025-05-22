CANLLI KURA | ÇAYKUR işçi alımı NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

ÇAYKUR, 2025 yaş çay sezonu kapsamında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalıştırmak üzere 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak. Yaklaşık 28 bin kişinin başvurduğu alım sürecinde, beden işçisi, çay eksperi, engelli ve eski hükümlü kadrolar için kura heyecanı başladı. Noter huzurunda yapılacak çekilişle asil ve yedek listeler belli olacak.