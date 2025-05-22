CANLLI KURA | ÇAYKUR işçi alımı NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
ÇAYKUR'un 2025 yaş çay sezonu için yapacağı 1500 mevsimlik işçi alımıyla ilgili kura çekimi heyecanı başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda çalışacak işçilerin belirleneceği kura, noter huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilecek. Yaklaşık 28 bin başvuru sahibinin umutla beklediği kura sonrası asil ve yedek listeler erişime açılacak. Peki ÇAYKUR kura çekimi ne zaman, sonuçlar nereden öğrenilecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 06:51