Viral Galeri Viral Liste İstanbul’da bazı yollar 24 saat trafiğe kapatıldı! 21-22 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul’da bazı yollar 24 saat trafiğe kapatıldı! 21-22 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, 19 Mart'ta alınan trafik önlemlerine ek olarak 21 Mart Cuma günü itibarıyla yeni bir trafik düzenlemelerini duyurdu. 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'e kadar bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler için alternatif güzergahlar açıklandı. Peki hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte 21-22 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.03.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:48
İstanbul’da 21-22 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

20 Mart Perşembe günü İstanbul genelinde bazı yollar ve metro durakları geçici olarak kapatılmıştı. 21 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla tedbirlere ek olarak yeni trafik düzenlemeleri duyuruldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kaydedildi…

İstanbul’da 21-22 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 21.03.2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22.03.2025 Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

İstanbul’da 21-22 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

21-22 Mart Trafiğe Kapalı Olan Yollar


- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

İstanbul’da 21-22 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

Alternatif Güzergahlar


- 10.Yıl Caddesi

- Namık Kemal Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi

- E-5 D100 Karayolu

SON DAKİKA