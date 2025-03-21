İstanbul’da bazı yollar 24 saat trafiğe kapatıldı! 21-22 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

20 Mart Perşembe günü İstanbul genelinde bazı yollar ve metro durakları geçici olarak kapatılmıştı. 21 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla tedbirlere ek olarak yeni trafik düzenlemeleri duyuruldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kaydedildi…