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21 Mart en düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte aylık taksitler

Mart ayında kredi faiz oranları değişti, banka banka taksit tutarları açıklandı! İhtiyaç kredisi faiz oranlarında yapılan güncellemelerle birlikte kredi çekmek isteyen vatandaşlar, en düşük faizi sunan bankaları araştırmaya başladı. Peki hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? Aylık taksit tutarları ne kadar? İşte ihtiyaç kredisi faiz oranları ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.03.2025 17:28 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:28
21 Mart en düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte aylık taksitler

Vatandaşlar kredi kullanmadan önce bankalar arası karşılaştırma yaparak ödeme planlarını öğrenmek istiyor. Hem maliyetleri düşürmek hem de bütçe planlamasını doğru yapmak açısından banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Nakit ihtiyacı olanlar en düşük faizle kredi veren bankaları mercek altına alıyor. Peki 36 ay vadeli 40 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve ödeme tabloları…

21 Mart en düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte aylık taksitler

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları ve Taksit Tutarları


Alternatif Bank

Faiz Oranı: %1,99

Aylık Taksit: 1.721,02 TL

Toplam Ödeme: 62.156,72 TL

21 Mart en düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte aylık taksitler

DenizBank

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 2.082,49 TL

Toplam Ödeme: 75.199,64 TL

21 Mart en düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte aylık taksitler

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 2.082,49 TL

Toplam Ödeme: 75.199,64 TL

21 Mart en düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte aylık taksitler

QNB

Faiz Oranı: %3,04

Aylık Taksit: 2.101,44 TL

Toplam Ödeme: 75.881,84 TL

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