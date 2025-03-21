21 Mart en düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte aylık taksitler

Vatandaşlar kredi kullanmadan önce bankalar arası karşılaştırma yaparak ödeme planlarını öğrenmek istiyor. Hem maliyetleri düşürmek hem de bütçe planlamasını doğru yapmak açısından banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Nakit ihtiyacı olanlar en düşük faizle kredi veren bankaları mercek altına alıyor. Peki 36 ay vadeli 40 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve ödeme tabloları…