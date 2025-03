21 Mart Cuma hutbesi konusu | İnfak ve Kur’an Ayı Ramazan

İNFAK VE KUR'AN AYI RAMAZAN



Muhterem Müslümanlar!

Ramazan-ı şerifin son on gününün içindeyiz. Bu günler, itikâf günleridir. Hz. Âişe validemiz, Allah Resûlü (s.a.s)'in Ramazan'ın son on gününde itikâfa girdiğini, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on gününde aramamız gerektiğini haber vermiştir. İtikâf; Ramazan ayının sünnetlerinden biridir. Ramazan'ın son günlerini ibadet ve tefekkürle, tövbe ve istiğfarla, hamd ve şükürle, dua ve zikirle geçirme fırsatını bizlere vermektedir.

Aziz Müminler!

Bir defasında Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in amcası Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah (r.a), Mescid-i Nebevî'de itikâfa girmişti. O günlerde bir adamın üzgün bir şekilde mescide girdiğini gördü. Hz. Abdullah, o adamın borcunu ödeyemediğinden dolayı mahzun olduğunu öğrenince, "Senin için borcunu ödeyemediğin kişiyle konuşayım." diyerek mescitten çıktı. O adam, "Ey Abdullah! İtikâfta olduğunu unuttun mu?" dedi. Bunun üzerine Abdullah (r.a), "Ben Peygamber Efendimiz (s.a.s)'den, 'Kim bir Müslümanın ihtiyacını gidermeye çalışırsa, bu onun için on senelik itikâftan daha hayırlıdır.' dediğini işittim." cevabını verdi.

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in bizlere öğrettiği değerlerin başında yardımlaşma bilinci gelmektedir. Bu bilincin canlı tutulmasında en önemli ilke ise infaktır. İnfak; Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla, O'nun bahşettiği maddi ve manevi imkânları paylaşmaktır. İyiliğin yeryüzünde yayılması, kötülüklerin ortadan kalkması için çaba göstermektir. Birbirimizin yaşama sevinci ve umudu olmak, sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltmaktır.