İstanbul Valiliği açıkladı! Bazı yollar trafiğe kapatıldı: 22-23 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul Valiliği, 19 Mart'ta alınan trafik önlemlerine ek olarak 21 Mart Cuma günü itibarıyla yeni bir trafik düzenlemelerini duyurmuştu. Valilikten yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan duyuruya göre yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler için alternatif güzergahlar açıklandı. Peki hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte 22-23 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:34