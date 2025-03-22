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İstanbul Valiliği açıkladı! Bazı yollar trafiğe kapatıldı: 22-23 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, 19 Mart'ta alınan trafik önlemlerine ek olarak 21 Mart Cuma günü itibarıyla yeni bir trafik düzenlemelerini duyurmuştu. Valilikten yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan duyuruya göre yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler için alternatif güzergahlar açıklandı. Peki hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte 22-23 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 18:27 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:34
İstanbul Valiliği açıkladı! Bazı yollar trafiğe kapatıldı: 22-23 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

19-20 Mart Perşembe günü İstanbul genelinde bazı yollar ve metro durakları geçici olarak kapatılmıştı. 22 Mart Cumartesi günü saat 16.00 itibarıyla tedbirlere ek olarak yeni trafik düzenlemeleri duyuruldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kaydedildi…

İstanbul Valiliği açıkladı! Bazı yollar trafiğe kapatıldı: 22-23 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

İstanbul Valiliği açıkladı! Bazı yollar trafiğe kapatıldı: 22-23 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

22-23 Mart Trafiğe Kapalı Olan Yollar



- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,
- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar,
- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,
- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,
- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,
- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,
- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,
- Yeniyol Caddesi,
- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,
- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

İstanbul Valiliği açıkladı! Bazı yollar trafiğe kapatıldı: 22-23 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

Alternatif Güzergahlar

-Çiftecevizler Caddesi,
-Sıracevizler Caddesi,
-Silahşör Caddesi,
-Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,
-Halaskargazi Caddesi,
-Şişli Büyükdere Caddesi,
-Darülaceze Caddesi,
-Vatan Caddesi,
-Kağıthane Caddesi,
-D 100.

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