İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı açıldı mı? 2753 sürekli işçi alımında kontenjan ve şartlar belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 18 bin yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Bakan Memişoğlu'nun duyurusuna göre, bu kapsamda 15 bin 247 sözleşmeli personel ile 2 bin 753 sürekli işçi istihdam edilecek. Sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, 'Sağlık Bakanlığı 2. etap işçi alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler ve başvurular nasıl yapılacak?' sorularının yanıtlarını merak ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 08:50