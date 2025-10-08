Viral Galeri Viral Liste İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı açıldı mı? 2753 sürekli işçi alımında kontenjan ve şartlar belli oldu mu? 

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı açıldı mı? 2753 sürekli işçi alımında kontenjan ve şartlar belli oldu mu? 

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 18 bin yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Bakan Memişoğlu'nun duyurusuna göre, bu kapsamda 15 bin 247 sözleşmeli personel ile 2 bin 753 sürekli işçi istihdam edilecek. Sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, 'Sağlık Bakanlığı 2. etap işçi alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler ve başvurular nasıl yapılacak?' sorularının yanıtlarını merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 08:50
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı açıldı mı? 2753 sürekli işçi alımında kontenjan ve şartlar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 18 bin yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Bakan Memişoğlu'nun duyurusuna göre, bu kapsamda 15 bin 247 sözleşmeli personel ile 2 bin 753 sürekli işçi istihdam edilecek. Sürekli işçi alımı için başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımını merak ediyor.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı açıldı mı? 2753 sürekli işçi alımında kontenjan ve şartlar belli oldu mu?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden gerçekleştireceği 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvuru ekranı henüz açılmadı. Ancak yetkililer, başvuruların önümüzdeki günlerde başlayacağını ve adayların belirlenen tarihler arasında gerekli belgelerle işlemlerini tamamlaması gerektiğini belirtiyor.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı açıldı mı? 2753 sürekli işçi alımında kontenjan ve şartlar belli oldu mu?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sürekli işçi alımı için kadro ve branş dağılımı, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya Sağlık Bakanlığı'nın YHGM internet adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, başvurularını bu ilanlar doğrultusunda yapabilecek.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı açıldı mı? 2753 sürekli işçi alımında kontenjan ve şartlar belli oldu mu?

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda süreci şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

SON DAKİKA