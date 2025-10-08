Viral Galeri Viral Liste Pompa fiyatları değişti, akaryakıta indirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt ücretlerini doğrudan şekillendiriyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin ve motorinde yapılan indirim, gece yarısından itibaren geçerli oldu. Peki akaryakıtta indirim oranı ne kadar, benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 8 Ekim güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 10:26
Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurundaki denge arayışı, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. OPEC+ ülkelerinin sınırlı üretim artışında anlaşmasının ardından küresel piyasalarda petrol fiyatları düşüşe geçti. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına çifte indirim olarak yansıdı. 8 Ekim 2025 itibarıyla hem benzin hem de motorin fiyatlarında indirim yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel litre fiyatları…

Benzin ve Motorinde Çifte İndirim

Petrol piyasalarında yaşanan gerileme, akaryakıt pompa fiyatlarını da düşürdü. 8 Ekim 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.

8 Ekim Akaryakıt Fiyatları

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel PO/gaz Otogaz
ISTANBUL (AVRUPA) 52.10 TL/LT 53.19 TL/LT 27.71 TL/LT
ISTANBUL (ANADOLU) 51.94 TL/LT 53.05 TL/LT 27.08 TL/LT
ANKARA 52.95 TL/LT 54.20 TL/LT 27.60 TL/LT
IZMIR 53.28 TL/LT 54.53 TL/LT 27.53 TL/LT
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve döviz kuru temel alınarak hesaplanıyor. Rafinerilerin bu veriler doğrultusunda belirlediği fiyatlar, dağıtım firmalarının politikaları ve şehir bazlı rekabet koşulları nedeniyle farklılıklar gösterebiliyor.

