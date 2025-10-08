Pompa fiyatları değişti, akaryakıta indirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?
Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt ücretlerini doğrudan şekillendiriyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin ve motorinde yapılan indirim, gece yarısından itibaren geçerli oldu. Peki akaryakıtta indirim oranı ne kadar, benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 8 Ekim güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 10:26