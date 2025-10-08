Pompa fiyatları değişti, akaryakıta indirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurundaki denge arayışı, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. OPEC+ ülkelerinin sınırlı üretim artışında anlaşmasının ardından küresel piyasalarda petrol fiyatları düşüşe geçti. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına çifte indirim olarak yansıdı. 8 Ekim 2025 itibarıyla hem benzin hem de motorin fiyatlarında indirim yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel litre fiyatları…