Viral Galeri Viral Liste İstanbul'daki metrolarda valiz taşıma sınırı mı geldi? Metrolarda yeni valiz ağırlık sınırı kaç kilo oldu?

İstanbul metrolarında yolculuk yapanlar için önemli bir değişiklik hayata geçti. Metro İstanbul, yolcu konforu ve güvenliğini artırmak amacıyla valizlerle ilgili yeni kurallarını duyurdu. Artık belirlenen ağırlık ve boyut sınırını aşan valizler metroya alınmayacak, birden fazla valiz taşıyan yolcular ise ek ücret ödemek zorunda kalacak.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 08:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, özellikle havalimanı hatları ve turistik bölgelerde artan yoğunluk nedeniyle önemli bir düzenlemeye gitti. Şirket metro araçlarına alınacak valizlerin ağırlığı, boyutu ve sayısına dair yeni sınırlamalar getirdi.

30 KİLOGRAM ÜSTÜ VALİZLER METROYA ALINMAYACAK

Metro İstanbul'un yaptığı resmi açıklamaya göre, artık istasyonlara ve vagonlara 30 kilogramdan ağır valiz veya yük kabul edilmeyecek. Bununla birlikte yalnızca ağırlık değil, boyut da denetim altına alındı.

Yeni düzenlemeye göre, 120x60x50 santimetreden büyük ebatlara sahip valiz, çuval, koli ya da benzeri tek parça yükler metroya sokulamayacak. Ayrıca kamp tipi büyük sırt çantaları da bu kapsamda valiz olarak değerlendirilecek.

FAZLA VALİZ TAŞIYANA EK ÜCRET UYGULAMASI

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesi ise valiz sayısına getirilen sınır oldu. Artık yolcular, yanlarında en fazla 1 büyük boy valiz ile birlikte 1 kabin boy valiz veya 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilecek.

Bu sınırın üzerine çıkanlar için ise ek ücret alınacak. Birden fazla büyük valizle turnikeden geçmek isteyen yolculardan, ilave bir yolculuk ücreti tahsil edilecek. Metro İstanbul, bu uygulamanın "adil ücretlendirme" ve "yolcu kapasitesinin dengelenmesi" amacıyla devreye alındığını belirtti.

