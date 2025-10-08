İstanbul'daki metrolarda valiz taşıma sınırı mı geldi? Metrolarda yeni valiz ağırlık sınırı kaç kilo oldu?
İstanbul metrolarında yolculuk yapanlar için önemli bir değişiklik hayata geçti. Metro İstanbul, yolcu konforu ve güvenliğini artırmak amacıyla valizlerle ilgili yeni kurallarını duyurdu. Artık belirlenen ağırlık ve boyut sınırını aşan valizler metroya alınmayacak, birden fazla valiz taşıyan yolcular ise ek ücret ödemek zorunda kalacak.
