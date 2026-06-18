Işın Karaca'dan 73 kilo sonrası itiraf: "Saklayayım diyorum olmuyor"
Verdiği 73 kiloyla herkesi kendine hayran bırakan Işın Karaca, yeni fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Karaca, sosyal medyada sıkça konuşulan "Bayan Bacak" yakıştırması hakkında şaşırtıcı ifadeler kullandı.
Yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden ve geçirdiği büyük değişimle herkesi kendine hayran bırakan Işın Karaca, 73 kilo verdikten sonra yaşadığı süreci tüm samimiyetiyle anlattı. Yeni fiziğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, kendisine yakıştırılan "Bayan Bacak" lakabına ve estetik iddialarına noktayı koydu.
Müzik dünyasının güçlü sesi Işın Karaca, verdiği 73 kiloyla adeta küllerinden doğdu. Eski alışkanlıklarını geride bırakan ve artık kıyafet seçimlerinde zorlanmadığını belirten sanatçı, geçirdiği değişimin perde arkasını Kıbrıs'ta verdiği konserde ve konuk olduğu programlarda paylaştı.
"CANIM SERPİL ÖRÜMCER'DEN SONRA BEN"
Kıbrıs'ta sahne alan Karaca, hayranlarının kendisine taktığı "Bayan Bacak" lakabına esprili bir dille yaklaştı. Milliyet'in haberine göre; Kendisine yönelik bu yakıştırmadan hoşnut olduğunu belirten sanatçı, "Canım Serpil Örümcer'den sonra ben! Kilo verince bacaklarım ortaya çıktı, ben de farkındayım. Saklayayım diyorum ama olmuyor. Bu zayıflıkta olmaktan çok hoşlanıyorum" ifadelerini kullandı.
"KOLLARIM ÇARŞAF GİBİYDİ, ALDIRDIM"
Saba Tümer'in programında kilo verme sürecindeki fiziksel değişimlerini tüm açıklığıyla konuşan Karaca, estetik müdahaleler konusundaki şeffaflığıyla da dikkat çekti.
Hızlı kilo kaybı sonrası kollarında oluşan sarkmalardan bahseden ünlü isim, "Kollarım çarşaf gibi olmuştu, sarkan derileri aldırdım" diyerek süreci gizlemedi.