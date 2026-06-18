Yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden ve geçirdiği büyük değişimle herkesi kendine hayran bırakan Işın Karaca, 73 kilo verdikten sonra yaşadığı süreci tüm samimiyetiyle anlattı. Yeni fiziğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, kendisine yakıştırılan "Bayan Bacak" lakabına ve estetik iddialarına noktayı koydu.

"CANIM SERPİL ÖRÜMCER'DEN SONRA BEN"

Kıbrıs'ta sahne alan Karaca, hayranlarının kendisine taktığı "Bayan Bacak" lakabına esprili bir dille yaklaştı. Milliyet'in haberine göre; Kendisine yönelik bu yakıştırmadan hoşnut olduğunu belirten sanatçı, "Canım Serpil Örümcer'den sonra ben! Kilo verince bacaklarım ortaya çıktı, ben de farkındayım. Saklayayım diyorum ama olmuyor. Bu zayıflıkta olmaktan çok hoşlanıyorum" ifadelerini kullandı.