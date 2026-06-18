Demet Akalın'dan yorum gecikmedi! Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişanından renkli kareler

Derya Uluğ ve Asil Gök, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evliliğe ilk adımı atarak nişanlandı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutlu anlarıyla hayranlarını heyecanlandıran ünlü çiftin nişan kareleri, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Magazin dünyasının en yakıştırılan çiftlerinden olan Derya Uluğ ve Asil Gök, evlilik yolunda ilk büyük adımı attı. 10 yıldır süren mutlu birlikteliklerini nişan yüzükleriyle taçlandıran ünlü çift, aile arasında gerçekleşen samimi bir törenle sözlendi.

TUZLU KAHVEDE ESPRİLİ DETAY Törenin en çok konuşulan anı, geleneksel tuzlu kahve ikramı sırasında yaşandı. Derya Uluğ'un müstakbel eşi Asil Gök'e sunduğu kahvenin fincan tabağında yer alan "İçersen sözlüyüz" yazısı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Şık bir gold tepsi üzerinde sunulan kahveyi damat Asil Gök'ün tebessüm ederek içmesi, törene katılanların ve takipçilerin yüzünü gülümsetti.

ŞIKLIĞIYLA BÜYÜLEDİ Nişan törenindeki zarif tarzıyla göz dolduran Derya Uluğ, tercih ettiği uzun saten elbisesiyle tam not aldı. Çiftin bu özel günlerinden paylaştıkları kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.