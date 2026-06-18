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Demet Akalın'dan yorum gecikmedi! Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişanından renkli kareler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Derya Uluğ ve Asil Gök, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evliliğe ilk adımı atarak nişanlandı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutlu anlarıyla hayranlarını heyecanlandıran ünlü çiftin nişan kareleri, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Demet Akalın'dan yorum gecikmedi! Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişanından renkli kareler 1

Magazin dünyasının en yakıştırılan çiftlerinden olan Derya Uluğ ve Asil Gök, evlilik yolunda ilk büyük adımı attı. 10 yıldır süren mutlu birlikteliklerini nişan yüzükleriyle taçlandıran ünlü çift, aile arasında gerçekleşen samimi bir törenle sözlendi.

Demet Akalın'dan yorum gecikmedi! Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişanından renkli kareler 2

TUZLU KAHVEDE ESPRİLİ DETAY

Törenin en çok konuşulan anı, geleneksel tuzlu kahve ikramı sırasında yaşandı. Derya Uluğ'un müstakbel eşi Asil Gök'e sunduğu kahvenin fincan tabağında yer alan "İçersen sözlüyüz" yazısı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Demet Akalın'dan yorum gecikmedi! Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişanından renkli kareler 3

Şık bir gold tepsi üzerinde sunulan kahveyi damat Asil Gök'ün tebessüm ederek içmesi, törene katılanların ve takipçilerin yüzünü gülümsetti.

Demet Akalın'dan yorum gecikmedi! Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişanından renkli kareler 4

ŞIKLIĞIYLA BÜYÜLEDİ

Nişan törenindeki zarif tarzıyla göz dolduran Derya Uluğ, tercih ettiği uzun saten elbisesiyle tam not aldı. Çiftin bu özel günlerinden paylaştıkları kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Akalın'dan yorum gecikmedi! Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişanından renkli kareler 5

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞDI

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişan haberine sanat dünyasından da destek gecikmedi:

Demet Akalın: "Sonunda be gençler!" yorumuyla sevincini paylaştı.

Emre Altuğ: Paylaşıma alkış emojileriyle eşlik ederek çifti tebrik etti.

Demet Akalın'dan yorum gecikmedi! Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişanından renkli kareler 6

Berfu Yenenler: "Aşırı tatlısınız" yorumunda bulundu.

Melisa Ural: Kalp ve nazar boncuğu emojileriyle yorum bıraktı.

Seda Sayan: Romantik karelere kırmızı kalp emojisi ekledi.

Demet Akalın'dan yorum gecikmedi! Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişanından renkli kareler 7

Şubat ayında gelen evlilik teklifine "Evet" diyen Derya Uluğ, nişan töreniyle birlikte dünyaevine girmek için geri sayımı resmen başlatmış oldu.

Demet Akalın'dan yorum gecikmedi! Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişanından renkli kareler 8

Çiftin düğün tarihi ise şimdiden merak konusu haline geldi.

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