Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatil kaç gün sürecek?
Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşın gözü Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı'nda tatilin 9 gün olmasıyla birlikte Kurban Bayramı'nda da tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, okulların yaz tatiliyle birleşip birleşmeyeceğini araştırıyor. Peki 2025 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, tatil kaç gün sürecek? Yaz tatili erkene çekilecek mi? MEB Bakanı Yusuf Tekin'den net açıklama geldi. İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 08:24
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 08:25