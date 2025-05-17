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Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatil kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşın gözü Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı'nda tatilin 9 gün olmasıyla birlikte Kurban Bayramı'nda da tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, okulların yaz tatiliyle birleşip birleşmeyeceğini araştırıyor. Peki 2025 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, tatil kaç gün sürecek? Yaz tatili erkene çekilecek mi? MEB Bakanı Yusuf Tekin'den net açıklama geldi. İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 08:24 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 08:25
Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatil kaç gün sürecek?

Haziran ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde Kurban Bayramı tatili yer alıyor. Tatil planları yapmaya hazırlananlar "Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?" sorularının yanıtlarını arıyor. Ramazan Bayramı'nda uygulanan 9 günlük tatilin ardından, Kurban Bayramı'nda da benzer bir uygulama olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları ise tartışmalara netlik kazandırdı. İşte 2025 Kurban Bayramı tatili ile ilgili merak edilenler…

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatil kaç gün sürecek?

MEB'den Açıklama Geldi

Kurban Bayramı'nın okulların yaz tatiliyle birleşeceğine dair kamuoyunda çeşitli iddialar dolaşırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya açıklık getirdi.

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatil kaç gün sürecek?

"Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden ortaöğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok." dedi.

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatil kaç gün sürecek?

2025 Kurban Bayramı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, 2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatil kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı Tarihleri

📍 5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü

📍 6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. Günü

📍 7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. Günü

📍 8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. Günü

📍 9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. Günü

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