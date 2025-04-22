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iPhone 17 detayları belli oldu: iPhone 16'dan farklı kılan özellikleri neler?

Kullanıcıların merakla beklediği Apple iPhone 17 serisinin görüntüleri sızdırıldı. Air isimli bu yeni model, plus modellerinin yerini alacağı söyleniyor. Apple'ın merakla beklenen modeli iPhone 17, kullanıcıların ilgisini çekecek birçok yeniliklerle geliyor. Vatandaşlar, markanın son çıkan modelin tasarımında ve kullanıcı deneyiminde nasıl bir fark yaratacağını merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:16
iPhone 17 detayları belli oldu: iPhone 16’dan farklı kılan özellikleri neler?

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iPhone 17 görüntüleri sızdırıldı. Apple'ın amiral gemisi serisinde kullanıcıları şaşırtacak en büyük yeniliklerden biri, cihazın yeni rengi oldu. Peki son seri, kullanıcılar için nasıl bir fark yaratacak? iPhone 17'yi iPhone 16'dan ayıran özellikler neler? İşte öne çıkan detaylar…

iPhone 17 detayları belli oldu: iPhone 16’dan farklı kılan özellikleri neler?

Ultra İnce Tasarım

Macworld makalesinde yer alan iddialara göre, Apple, iPhone 17 Air modelinde ultra ince ve zarif bir tasarım ön plana çıkıyor. 5,5 mm kalınlığa sahip olan Air, Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince telefon. MagSafe aksesuar desteği, Dynamic Island gibi üst düzey özelliklerin yanı sıra, her zaman açık ekran desteği de sunuyor.

Önceki nesil iPhone 16, koyu tonlar ve metalik seçeneklerle dikkat çekerken, yeni iPhone 17'de kullanıcılar daha yumuşak ve ferah bir tasarımla karşılaşacaklar. Apple, Pro modellerinde kullandığı titanyum çerçeveden vazgeçerek tüm iPhone 17 modellerinde alüminyum çerçeve kullanmaya başladı. Bu değişim sayesinde telefonlar daha hafif olurken, dayanıklılıkları da artırıldı.

iPhone 17 detayları belli oldu: iPhone 16’dan farklı kılan özellikleri neler?

Daha Gelişmiş Bir Kamera

Apple markasının, iPhone 16'nın 12 MP ön kamerasını iPhone 17 serisinde 24 MP TrueDepth kamera sistemiyle yenilenmesi bekleniyor. Bu yeni sistemde, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların yanı sıra 2X optik yakınlaştırma yapabilme özelliği etkinleştirilecek.

IPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde telefoto lens çözünürlüğü 48 MP'e çıkarılırken, ultra geniş açılı lens de değişken diyafram açıklığı özelliğine kavuştu. Bu özellik, kullanıcılara daha fazla ışık kontrolü ve alan derinliği sağlıyor. İlk kez 8K video kayıt desteği sunabileceği iddia ediliyor. Böylelik kullanıcılar, tek bir telefonla profesyonel fotoğraf / video çekimlerinde bulunabilecekler.

Air modelinde tek lens yatay olarak yerleştirilmesi, Pro modellerinde kamera çıkıntısı genişletilerek görsel ve ergonomik farklılıklar oluşturulması bekleniyor.

iPhone 17 detayları belli oldu: iPhone 16’dan farklı kılan özellikleri neler?

Kablosuz Çipler, Artan RAM Kapasitesi ve Performans

Apple, iPhone 6e modeli ile daha az enerji kullanarak karşılaştırılabilir performans sunan ilk 5G çipini tanıtmıştı. Yeni çipler sayesinde enerji verimliliği artırıldı ve böylece pil ömründe belirgin iyileştirmeler sağlandı.

iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde, RAM kapasitesinde %50 artış ile 12 GB'a çıkarıldığı söyleniyor. Bu artış, uygulama hızlarını önemli ölçüde artırırken, yapay zeka destekli işlemler ve çoklu görev performansını iyileştirecek.

iPhone 17 detayları belli oldu: iPhone 16’dan farklı kılan özellikleri neler?

Daha Uzun Pil Ömrü

iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, daha büyük pil kapasitesi için biraz kalınlaştırılarak tasarlandı. Bu sayede günlük yoğun kullanımlarda dahi şarj sorunu yaşamadan cihaz daha uzun süre kullanılabilecek.

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