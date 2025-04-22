iPhone 17 detayları belli oldu: iPhone 16'dan farklı kılan özellikleri neler?
Kullanıcıların merakla beklediği Apple iPhone 17 serisinin görüntüleri sızdırıldı. Air isimli bu yeni model, plus modellerinin yerini alacağı söyleniyor. Apple'ın merakla beklenen modeli iPhone 17, kullanıcıların ilgisini çekecek birçok yeniliklerle geliyor. Vatandaşlar, markanın son çıkan modelin tasarımında ve kullanıcı deneyiminde nasıl bir fark yaratacağını merak ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:16