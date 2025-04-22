iPhone 17 detayları belli oldu: iPhone 16’dan farklı kılan özellikleri neler?

Ultra İnce Tasarım

Macworld makalesinde yer alan iddialara göre, Apple, iPhone 17 Air modelinde ultra ince ve zarif bir tasarım ön plana çıkıyor. 5,5 mm kalınlığa sahip olan Air, Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince telefon. MagSafe aksesuar desteği, Dynamic Island gibi üst düzey özelliklerin yanı sıra, her zaman açık ekran desteği de sunuyor.

Önceki nesil iPhone 16, koyu tonlar ve metalik seçeneklerle dikkat çekerken, yeni iPhone 17'de kullanıcılar daha yumuşak ve ferah bir tasarımla karşılaşacaklar. Apple, Pro modellerinde kullandığı titanyum çerçeveden vazgeçerek tüm iPhone 17 modellerinde alüminyum çerçeve kullanmaya başladı. Bu değişim sayesinde telefonlar daha hafif olurken, dayanıklılıkları da artırıldı.