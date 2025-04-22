Viral Galeri Viral Liste 22 Nisan ne günü? Dünya Günü nedir, neden kutlanır? Google'a Doodle olan Dünya Günü ne zaman ortaya çıktı?

22 Nisan ne günü? Dünya Günü nedir, neden kutlanır? Google'a Doodle olan Dünya Günü ne zaman ortaya çıktı?

Her yıl 22 Nisan'da kutlanan Dünya Günü, bu yıl da çevre sorunlarına dikkat çeken küresel bir farkındalık hareketine sahne oldu. Bu özel ve anlamlı günde Google, ana sayfasına taşıdığı özel Doodle ile dikkat çekti. "Gücümüz, Gezegenimiz" temasıyla kutlanan bu yılki Dünya Günü'nde, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş çağrısı öne çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 14:42
22 Nisan ne günü? Dünya Günü nedir, neden kutlanır? Google’a Doodle olan Dünya Günü ne zaman ortaya çıktı?

Google, Doodle görsellerinde dünyanın dört bir yanından doğal alanlara yer verdi. Brezilya'daki Jaú Ulusal Parkı, İzlanda'daki Vatnajökull Milli Parkı, Avustralya'daki Pilbara Adaları ve Turks ve Caicos Adaları'nın biyoçeşitliliği bu seçkide ön planda. Kullanıcılar, Doodle'a tıklayarak iklim değişikliğinin etkileri, alınabilecek bireysel önlemler ve Google'ın sürdürülebilirlik projeleri hakkında detaylı bilgi edinebiliyor.

22 Nisan ne günü? Dünya Günü nedir, neden kutlanır? Google’a Doodle olan Dünya Günü ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Günü Neden Önemli?

Her yıl 22 Nisan'da kutlanan Dünya Günü, çevresel sorunlara dikkat çekmek ve doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Bu özel günün kökeni, 1969 yılında San Francisco'da düzenlenen bir UNESCO konferansında barış aktivisti John McConnell'ın önerisine dayanıyor.

22 Nisan ne günü? Dünya Günü nedir, neden kutlanır? Google’a Doodle olan Dünya Günü ne zaman ortaya çıktı?

Resmi olarak ilk kez 1970 yılında, ABD'li senatör Gaylord Nelson ve çevre aktivisti Denis Hayes'in önderliğinde 20 milyona yakın kişinin katıldığı kitlesel çevre hareketiyle kutlandı. Bu hareket, ABD'de Temiz Hava Yasası ve Temiz Su Yasaları gibi önemli çevre politikalarının önünü açtı.

22 Nisan ne günü? Dünya Günü nedir, neden kutlanır? Google’a Doodle olan Dünya Günü ne zaman ortaya çıktı?

Bugün 190'dan fazla ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Günü, çevresel sürdürülebilirlik, biyoçeşitliliğin korunması ve iklim adaleti konularını her yıl daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

22 Nisan ne günü? Dünya Günü nedir, neden kutlanır? Google’a Doodle olan Dünya Günü ne zaman ortaya çıktı?

Sadece Farkındalık Değil, Harekete Çağrı

2025 Dünya Günü'nde yalnızca farkındalık yaratılmıyor aynı zamanda somut hedeflere odaklanılıyor. Dünya genelinde hükümetler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, fosil yakıt bağımlılığının azaltılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması için iş birliğine davet ediliyor.

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