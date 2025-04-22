22 Nisan ne günü? Dünya Günü nedir, neden kutlanır? Google'a Doodle olan Dünya Günü ne zaman ortaya çıktı?

Her yıl 22 Nisan'da kutlanan Dünya Günü, bu yıl da çevre sorunlarına dikkat çeken küresel bir farkındalık hareketine sahne oldu. Bu özel ve anlamlı günde Google, ana sayfasına taşıdığı özel Doodle ile dikkat çekti. "Gücümüz, Gezegenimiz" temasıyla kutlanan bu yılki Dünya Günü'nde, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş çağrısı öne çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi