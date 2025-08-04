MEMURA ve 4C'liye ÇİFT ETKİLİ ZAM | En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? Toplu sözleşme, enflasyon farkı...
2025 yılı toplu sözleşme dönemiyle birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yönelik zam beklentileri artıyor. Bu yıl temmuzda gerçekleşen zamların ardından gözler, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan yeni zam oranlarına çevrildi. Toplu sözleşme görüşmeleri başlarken, enflasyon farkı uygulaması da milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:17