Viral Galeri Viral Liste MEMURA ve 4C'liye ÇİFT ETKİLİ ZAM | En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? Toplu sözleşme, enflasyon farkı...

MEMURA ve 4C'liye ÇİFT ETKİLİ ZAM | En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? Toplu sözleşme, enflasyon farkı...

2025 yılı toplu sözleşme dönemiyle birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yönelik zam beklentileri artıyor. Bu yıl temmuzda gerçekleşen zamların ardından gözler, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan yeni zam oranlarına çevrildi. Toplu sözleşme görüşmeleri başlarken, enflasyon farkı uygulaması da milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:17
MEMURA ve 4C’liye ÇİFT ETKİLİ ZAM | En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? Toplu sözleşme, enflasyon farkı...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına yansıyacak ocak zammı için kritik süreç başladı. Temmuz ayında açıklanan artışların ardından gözler hem enflasyon farkına hem de toplu sözleşme masasına çevrildi. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberi...

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI...
MEMURA ve 4C’liye ÇİFT ETKİLİ ZAM | En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? Toplu sözleşme, enflasyon farkı...

Temmuz Zammı Ne Oldu?

2025'in ilk yarısında enflasyon oranlarının belirgin şekilde yükselmesiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hem kök aylık hem de taban aylık bazında yüzde 16.67 oranında zam yapıldı.

Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 5'lik temel zam oranı uygulanırken, enflasyon farkı eklenince bu oran yaklaşık yüzde 15.57'ye yükseldi.

MEMURA ve 4C’liye ÇİFT ETKİLİ ZAM | En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? Toplu sözleşme, enflasyon farkı...

TÜİK'ten Kritik Temmuz Enflasyon Verisi Bugün Açıklanıyor

Zam oranlarının belirlenmesinde en önemli göstergelerden biri olan temmuz ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10:00'da açıklanacak. Bu veri hem toplu sözleşme görüşmelerinde hem de 2026 Ocak zammının hesaplanmasında yol gösterici olacak.

MEMURA ve 4C’liye ÇİFT ETKİLİ ZAM | En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? Toplu sözleşme, enflasyon farkı...

Ocak 2026 Zammı İçin Enflasyon Farkı Hesaplanacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Memurlar ve memur emeklilerinin ise 2026 Ocak zammı Ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde netleşecek.

MEMURA ve 4C’liye ÇİFT ETKİLİ ZAM | En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? Toplu sözleşme, enflasyon farkı...

Burada toplu sözleşmeyle belirlenen zam oranına, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı eklenecek.

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