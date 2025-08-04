MEMURA ve 4C’liye ÇİFT ETKİLİ ZAM | En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? Toplu sözleşme, enflasyon farkı...

TÜİK'ten Kritik Temmuz Enflasyon Verisi Bugün Açıklanıyor

Zam oranlarının belirlenmesinde en önemli göstergelerden biri olan temmuz ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10:00'da açıklanacak. Bu veri hem toplu sözleşme görüşmelerinde hem de 2026 Ocak zammının hesaplanmasında yol gösterici olacak.