İklim Kanunu yasası Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İklim kanunu nedir ve içeriği neler?

İKLİM KANUNU'NUN İÇERİĞİ VE GETİRİLERİ

1. Yerel Yönetimler için Yeni Düzenlemeler

Kanun, her ilde "İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu" kurulmasını öngörüyor. Bu kurullar, her ilin iklim değişikliğine yönelik eylem planlarını hazırlayacak ve yerel düzeyde sera gazı emisyonlarını azaltma çalışmalarını koordine edecek. Vali başkanlığında faaliyet gösterecek bu kurullar, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların işbirliği içinde hareket etmelerini sağlayacak.

2. Ulusal Emisyon Hedefleri ve Karbon Piyasası

Kanun, Türkiye'nin 2053 yılı için belirlediği net sıfır emisyon hedefine ulaşmasını sağlamak adına, sektörel bazda emisyon azaltımına yönelik stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılıyor. İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayarak bu stratejileri denetleyecek ve gerektiğinde revize edecek. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) sayesinde, sera gazı emisyonları finansal bir araç olarak yönetilecek.