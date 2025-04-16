İklim Kanunu yasası Meclis'ten geçti mi, son durum ne? İklim kanunu nedir ve içeriği neler?
Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve yeşil büyüme vizyonuyla Meclis gündeminde yerini aldı. Ancak teklif, komisyonda yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, zirai dona karşı yeni bir komisyon kurulacağını açıkladı. Kritik öneme sahip kanun, iklime dirençli şehirlerden biyoçeşitliliğin korunmasına kadar geniş bir yol haritası sunuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:18