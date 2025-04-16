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İklim Kanunu yasası Meclis'ten geçti mi, son durum ne? İklim kanunu nedir ve içeriği neler?

Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve yeşil büyüme vizyonuyla Meclis gündeminde yerini aldı. Ancak teklif, komisyonda yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, zirai dona karşı yeni bir komisyon kurulacağını açıkladı. Kritik öneme sahip kanun, iklime dirençli şehirlerden biyoçeşitliliğin korunmasına kadar geniş bir yol haritası sunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:18
İklim Kanunu yasası Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İklim kanunu nedir ve içeriği neler?

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesine yön verecek olan "İklim Kanunu Teklifi", Meclis gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Kamuoyunun merak ettiği "İklim Kanunu Meclis'ten geçti mi?" sorusu da yeniden gündeme oturdu. Peki iklim kanunu nedir ve içeriği neler?

İklim Kanunu yasası Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İklim kanunu nedir ve içeriği neler?

TBMM Genel Kurulu'nda, geçtiğimiz haftalarda ilk 4 maddesi kabul edilen, 'İklim Kanunu Teklifi', komisyonda yeniden görüşülmek üzere ileri bir tarihe bırakıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaptığı açıklamada teklifin, daha kapsamlı değerlendirme yapılabilmesi amacıyla komisyona geri çekildiğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, zirai don felaketiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulacağına işaret ederek, "İklim kanunuyla ilgili komisyon kurulması sonrasında oradan gelecek katkıların da değerlendirilmesi ve toplumda birtakım konuların yanlış anlaşılması üzerine daha çok tartışılması, konuşulması, hepimizin ortak görüşlerinin çerçevesinde yeniden çalışılması üzerine karar verdik ve bu konuyu ileri bir tarihe bıraktık" dedi.

İklim Kanunu yasası Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İklim kanunu nedir ve içeriği neler?

İKLİM KANUNU'NUN İÇERİĞİ VE GETİRİLERİ

1. Yerel Yönetimler için Yeni Düzenlemeler

Kanun, her ilde "İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu" kurulmasını öngörüyor. Bu kurullar, her ilin iklim değişikliğine yönelik eylem planlarını hazırlayacak ve yerel düzeyde sera gazı emisyonlarını azaltma çalışmalarını koordine edecek. Vali başkanlığında faaliyet gösterecek bu kurullar, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların işbirliği içinde hareket etmelerini sağlayacak.

2. Ulusal Emisyon Hedefleri ve Karbon Piyasası

Kanun, Türkiye'nin 2053 yılı için belirlediği net sıfır emisyon hedefine ulaşmasını sağlamak adına, sektörel bazda emisyon azaltımına yönelik stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılıyor. İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayarak bu stratejileri denetleyecek ve gerektiğinde revize edecek. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) sayesinde, sera gazı emisyonları finansal bir araç olarak yönetilecek.

İklim Kanunu yasası Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İklim kanunu nedir ve içeriği neler?

3. Yenilikçi Teknolojiler ve Yeşil Ekonomi

Kanun, yeşil büyüme vizyonunu ve temiz teknolojilerin yaygınlaştırılmasını teşvik edecek adımlar atmayı planlıyor. Yenilenebilir enerji yatırımları artırılacak ve hidrojen gibi yenilikçi teknolojiler desteklenecek. Bu hedef, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası finansal akışını hızlandıracak olan "Yeşil Taksonomi"yi de devreye sokacak.

4. İklim Kaynaklı Afetler ve Su Yönetimi

İklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede önemli bir adım da afet risklerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemler. Kanun, iklim kaynaklı afetlerin zararlarını en aza indirmek amacıyla risk değerlendirme, erken uyarı sistemleri ve bütünleşik afet yönetimi ile ilgili tedbirler almayı hedefliyor. Ayrıca su kaynaklarının etkin yönetimi sağlanacak ve sulak alanlar korunarak doğal dengeye katkı sunulacak.

İklim Kanunu yasası Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İklim kanunu nedir ve içeriği neler?

5. Sıfır Atık ve Tarımsal Dönüşüm

Tarımsal faaliyetler ve biyolojik çeşitliliğin korunması, kanunun bir diğer önemli yönü. İklim değişikliğiyle mücadele adına organik tarım teşvik edilecek ve yeşil alanların artırılması sağlanacak. Bunun yanı sıra, Sıfır Atık Sistemi'nin yaygınlaştırılması için de özel çalışmalar yapılacak.

6. Ulusal Emisyon Takibi ve Yüksek Ceza Uygulamaları

Kanun, sera gazı emisyonlarını izlemek ve raporlamakla yükümlü olan işletmelere ciddi yaptırımlar getirecek. Emisyon raporunu süresinde sunmayan işletmeler, 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar para cezasına çarptırılacak. Ayrıca, ozon tabakasına zarar veren maddeleri kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik ağır para cezaları uygulanacak.

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