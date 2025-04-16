Viral Galeri Viral Liste 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 10. Yargı Paketiyle ceza indirimi gelecek mi? Af olacak mı?

10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 10. Yargı Paketiyle ceza indirimi gelecek mi? Af olacak mı?

Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi'nde sona yaklaşıldı. Meclis'e sunulması beklenen yeni düzenleme özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik maddelerle dikkat çekiyor. Kovid-19 salgını döneminde genişletilen denetimli serbestlik uygulamasının da yeniden ele alındığı pakette, infaz sistemine ilişkin önemli değişikliklerin yer alması bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:07
10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 10. Yargı Paketiyle ceza indirimi gelecek mi? Af olacak mı?

Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü 10. Yargı Paketi'nde artık sona yaklaşıldı. Geniş kapsamlı düzenlemeler içeren paket Meclis gündemine gelmeye hazırlanırken, özellikle ceza adaletine, infaz düzenlemelerine ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasına dair kritik başlıklar kamuoyunun gündeminde öne çıkıyor.

10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 10. Yargı Paketiyle ceza indirimi gelecek mi? Af olacak mı?

Genel Af Yok

Yeni paketle birlikte "genel ya da kısmi af" beklentileri kamuoyunda zaman zaman dillendirilse de, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu konuya net bir açıklık getirdi. Tunç, af düzenlemesinin gündemde olmadığını, bunun yerine cezalarda caydırıcılığı artıracak düzenlemeler üzerinde durduklarını belirtti. Bu kapsamda özellikle iki yılın altındaki suçlarda oluşan cezasızlık algısının giderilmesi hedefleniyor.

10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 10. Yargı Paketiyle ceza indirimi gelecek mi? Af olacak mı?

Yargı Süreçleri Hızlanacak, İkinci Paket Yaz Döneminde

Bakan Tunç'un 11 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, yeni yargı paketi çok kısa bir süre içinde TBMM gündemine gelecek. Ayrıca hukuk ve idari yargılamaları hızlandırmaya yönelik ikinci bir paketin de yaz aylarında Meclis'e sunulacağı ifade edildi. Bu çalışmalarla birlikte adli teşkilatların iş yükünün azaltılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 10. Yargı Paketiyle ceza indirimi gelecek mi? Af olacak mı?

Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem

10. Yargı Paketi'nin en dikkat çekici başlıklarından biri, denetimli serbestlik uygulamasına yönelik düzenlemeler olacak. Kovid-19 salgını sürecinde geçici olarak uygulanan denetimli serbestlik kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar cezası kesinleşen hükümlüler bu imkândan yararlanmıştı. Ancak aynı tarih öncesinde suç işleyen ve henüz cezası kesinleşmemiş olan hükümlüler bu kapsama alınmamıştı. Yeni paketle birlikte bu durumun yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 10. Yargı Paketiyle ceza indirimi gelecek mi? Af olacak mı?

Tutuklama Tedbirlerine Yönelik Değişiklik

Yeni yargı paketinde yalnızca infaz değil, aynı zamanda yargılama sürecinde uygulanan tutuklama tedbirlerine ilişkin de düzenlemeler yer alacak. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle tutuklamanın son çare olması ilkesi güçlendirilerek keyfi uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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