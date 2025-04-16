10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 10. Yargı Paketiyle ceza indirimi gelecek mi? Af olacak mı?

Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem

10. Yargı Paketi'nin en dikkat çekici başlıklarından biri, denetimli serbestlik uygulamasına yönelik düzenlemeler olacak. Kovid-19 salgını sürecinde geçici olarak uygulanan denetimli serbestlik kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar cezası kesinleşen hükümlüler bu imkândan yararlanmıştı. Ancak aynı tarih öncesinde suç işleyen ve henüz cezası kesinleşmemiş olan hükümlüler bu kapsama alınmamıştı. Yeni paketle birlikte bu durumun yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.