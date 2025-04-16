10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 10. Yargı Paketiyle ceza indirimi gelecek mi? Af olacak mı?
Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi'nde sona yaklaşıldı. Meclis'e sunulması beklenen yeni düzenleme özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik maddelerle dikkat çekiyor. Kovid-19 salgını döneminde genişletilen denetimli serbestlik uygulamasının da yeniden ele alındığı pakette, infaz sistemine ilişkin önemli değişikliklerin yer alması bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:07