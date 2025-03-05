İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi

Güllaç ismi, gül suyu eklenerek yapılması nedeniyle "güllü aş" isminden gelmektedir. Osmanlı döneminde daha çok gül suyu ile yapılan bu tatlı, Ramazan aylarının favori tatlısı olmaktadır.

Kusursuz bir güllaç için kullanılan malzemeler ise oldukça önemli. Güllaç yapımında süt seçimine dikkat etmek gerekir. Doğru lezzeti yakalayabilmek için kaliteli ve taze malzemeler tercih edilmelidir. Güllacın katman sayısı ise lezzetini artıran diğer unsurlardan biridir.