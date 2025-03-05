İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi
Ramazan ayı denildiğinde ilk akla gelen tatlılardan biri olan güllaç, Osmanlı mutfağından günümüze taşınan eşsiz lezzetlerden biri. Hafifliği ve ferahlatıcı yapısıyla iftar sofralarının vazgeçilmezi olan bu tatlı, doğru tekniklerle hazırlandığında lezzetini kat kat artırıyor. Çoğu kişi farkında olmadan yanlış malzemelerle bu şahane tatlıyı sıradan hale getirebiliyor. İşte kat kat güllaç yapmanın sırları!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 17:16