Viral Galeri Viral Liste İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi

İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi

Ramazan ayı denildiğinde ilk akla gelen tatlılardan biri olan güllaç, Osmanlı mutfağından günümüze taşınan eşsiz lezzetlerden biri. Hafifliği ve ferahlatıcı yapısıyla iftar sofralarının vazgeçilmezi olan bu tatlı, doğru tekniklerle hazırlandığında lezzetini kat kat artırıyor. Çoğu kişi farkında olmadan yanlış malzemelerle bu şahane tatlıyı sıradan hale getirebiliyor. İşte kat kat güllaç yapmanın sırları!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 17:16
İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi

Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle mutfaklarda iftar telaşı başladı. Ramazan ayının simgelerinden biri olan Güllaç ilk akla gelen tatlılardan biri oluyor. Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan bu eşsiz lezzet, özel günlerde ve iftar sofralarında sıkça tercih ediliyor. Peki lezzetli Güllaç nasıl yapılır? İşte püf noktaları…

İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi

Güllaç ismi, gül suyu eklenerek yapılması nedeniyle "güllü aş" isminden gelmektedir. Osmanlı döneminde daha çok gül suyu ile yapılan bu tatlı, Ramazan aylarının favori tatlısı olmaktadır.

Kusursuz bir güllaç için kullanılan malzemeler ise oldukça önemli. Güllaç yapımında süt seçimine dikkat etmek gerekir. Doğru lezzeti yakalayabilmek için kaliteli ve taze malzemeler tercih edilmelidir. Güllacın katman sayısı ise lezzetini artıran diğer unsurlardan biridir.

İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi

Ev Yapımı Güllaç Tarifi


Malzemeler:

15 adet güllaç yaprağı

1,5 litre süt

200 ml toz şeker

Çeyrek çay bardağı yenebilir doğal gül suyu (isteğe bağlı)

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz, fındık veya Antep fıstığı

Üzeri için:

2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı/iri dövülmüş fındık, frambuaz

İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi

Yapımı

Derin bir tencereye sütü alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra içine toz şekeri ekleyip karıştırarak tamamen erimesini sağlayın. Şekerli sütü ocaktan alın, ardından doğal gül suyunu ekleyerek ılımaya bırakın.

Güllaç yapraklarını, kullanacağınız tepsinin boyutuna uygun şekilde kırın ve ilk katı tepsiye serin. Üzerine hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar dökerek yaprakları ıslatın.

Her katın arasına ince çekilmiş ceviz, fındık veya Antep fıstığını serpiştirin ve aynı işlemi tüm yapraklar bitene kadar tekrarlayın. Kalan sütü en üst kata eşit şekilde dökün, tatlının her katının iyice sütü çekmesini sağlayın. Güllaç tatlınızı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Dinlendikçe kıvamı daha da güzelleşecektir.

SON DAKİKA