Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!
Ekonomi piyasalarındaki dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları doğrultusunda taşıt kredisi faiz oranları değişti. Son güncellemeyle birlikte taşıt kredilerinin geri ödeme planları yeniden merak konusu oldu. Kredi kullanarak araba almak isteyenler bankaların faiz oranlarını ve taksit tutarlarını merak ediyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 Bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:11