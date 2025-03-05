Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!

Üç büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, taşıt kredisi faiz oranlarını ve ödeme tablolarını açıkladı. Taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını araştırıyor. VakıfBank, sıfır ya da 2. el taşıt almak isteyenlere %3,99 faiz oranları ile taşıt finansmanı sunuyor. Peki 300 bin TL kredinin taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve ödeme tabloları…