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Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!

Ekonomi piyasalarındaki dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları doğrultusunda taşıt kredisi faiz oranları değişti. Son güncellemeyle birlikte taşıt kredilerinin geri ödeme planları yeniden merak konusu oldu. Kredi kullanarak araba almak isteyenler bankaların faiz oranlarını ve taksit tutarlarını merak ediyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 Bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:11
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!

Üç büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, taşıt kredisi faiz oranlarını ve ödeme tablolarını açıkladı. Taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını araştırıyor. VakıfBank, sıfır ya da 2. el taşıt almak isteyenlere %3,99 faiz oranları ile taşıt finansmanı sunuyor. Peki 300 bin TL kredinin taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve ödeme tabloları…

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!

Taşıt Kredisi Maliyet Tablosu


VakıfBank

Taşıt Kredisi: 300.000 TL

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit Tutarı: 18.568 TL

Toplam Ödeme: 670.292 TL

Banka Tahsis Ücreti: 1.500,00 TL

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!

Ziraat Bankası

Taşıt Kredisi: 300.000 TL

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 21.076,16 TL

Toplam Ödeme: 760.241,76 TL

Banka Tahsis Ücreti: 1.500,00 TL

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!

Halkbank

Taşıt Kredisi: 300.000 TL

Faiz Oranı: %5,15

Aylık Taksit: 22.242,76 TL

Toplam Ödeme: 802.239,36 TL

Banka Tahsis Ücreti: 1.500,00 TL

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