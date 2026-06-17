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Yaz aylarında büyük tehlike: İçecekleri neden plastik pipetle içmemeliyiz?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Plastik pipetler çevre tartışmalarının merkezinde yer alsa da uzmanlara göre asıl tehdit çok daha büyük. Araştırmalar, mikroplastiklerin insan beyninde, plasentada ve anne sütünde bulunduğunu ortaya koyarken plastiklerdeki binlerce kimyasalın ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğine dikkat çekiyor.

Yaz aylarında büyük tehlike: İçecekleri neden plastik pipetle içmemeliyiz? 1

Yaz aylarında soğuk içeceklerle birlikte sıkça kullanılan plastik pipetler yeniden gündemde. Ancak çevre ve sağlık alanında çalışan uzmanlar, tartışmanın yalnızca pipetlerle sınırlı tutulmasının büyük resmi görmeyi engellediğini belirtiyor. Son yıllarda yayımlanan araştırmalar, günlük yaşamın hemen her alanında kullanılan plastiklerin insan sağlığı ve çevre üzerinde düşündüğümüzden çok daha ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koyuyor.

Yaz aylarında büyük tehlike: İçecekleri neden plastik pipetle içmemeliyiz? 2

ASIL SORUN TEK KULLANIMLIK PLASTİK KÜLTÜRÜ

Plastik pipetler, tek kullanımlık plastik ürünlerin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor. Çevre kuruluşları ve bilim insanları, sorunun temelinde plastik üretiminin sürekli artması ve tek kullanımlık ürünlerin yaygınlaşması olduğunu vurguluyor.

Petrol ve doğal gaz endüstrisinin yan ürünlerinden elde edilen plastikler; ambalajlardan içecek kaplarına, gıda saklama ürünlerinden günlük tüketim malzemelerine kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Uzmanlara göre bu durum, insanların plastik parçacıklara sürekli maruz kalmasına neden oluyor.

Yaz aylarında büyük tehlike: İçecekleri neden plastik pipetle içmemeliyiz? 3

PLASTİK NEDEN TEHLİKELİ GÖRÜLÜYOR?

Bilimsel çalışmalarda plastiklerin yalnızca çevre kirliliğine yol açmadığı, aynı zamanda insan vücudunda birikebildiği belirtiliyor. Araştırmalara göre plastikler doğadaki birçok malzeme gibi tamamen parçalanmıyor. Bunun yerine zamanla mikroplastik ve nanoplastik adı verilen çok küçük parçalara ayrılıyor. Bu parçacıklar hava, su ve gıdalar aracılığıyla insan vücuduna girebiliyor.

Uzmanların dikkat çektiği en önemli noktalardan biri ise plastiklerin içerdiği kimyasallar.

Yaz aylarında büyük tehlike: İçecekleri neden plastik pipetle içmemeliyiz? 4

PLASTİKLERDE KAÇ KİMYASAL BULUNUYOR?

Bilimsel verilere göre plastik ürünlerde 16 binden fazla kimyasal madde bulunuyor. Bunların en az 4 bin 200'ünün insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Bu kimyasalların bir kısmının hormon sistemini etkileyebildiği, bazı türlerinin ise uzun vadeli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

Yaz aylarında büyük tehlike: İçecekleri neden plastik pipetle içmemeliyiz? 5

MİKROPLASTİKLAR İNSAN VÜCUDUNDA NERELERDE BULUNDU?

Son yıllarda yayımlanan çalışmalar, mikroplastiklerin insan vücudunun farklı bölgelerinde tespit edildiğini gösteriyor. Araştırmalarda;

  • İnsan beyninde
  • Kanda
  • Akciğerlerde
  • Plasentada
  • Anne sütünde

mikroplastik parçacıklarına rastlandığı bildiriliyor. Bilim insanları, özellikle beyin dokusunda tespit edilen plastik miktarındaki artışın dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Yaz aylarında büyük tehlike: İçecekleri neden plastik pipetle içmemeliyiz? 6

KALP VE BEYİN SAĞLIĞINA DAİR DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Uzmanlar, plastik parçacıklarının sağlık üzerindeki etkilerinin hala araştırıldığını ancak mevcut bulguların endişe verici olduğunu söylüyor. Araştırmalarda mikroplastiklere maruz kalmanın şu sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor:

Olası Riskler Araştırmalarda Dikkat Çekilen Bulgular
Kalp-damar hastalıkları Kalp krizi ve felç riskinde artış ihtimali
Nörolojik hastalıklar Bunama ve Alzheimer ile olası ilişki
Üreme sağlığı sorunları Kısırlık, düşük ve ölü doğum riskleri
Hormonal bozukluklar Endokrin sistem üzerinde olası etkiler
Bazı kanser türleri Uzun süreli maruziyetle ilişkili riskler
Yaz aylarında büyük tehlike: İçecekleri neden plastik pipetle içmemeliyiz? 7

ÇÖZÜM NE OLABİLİR?

Uzmanlar ve çevre kuruluşları, plastik kirliliğinin azaltılması için şu adımların öne çıktığını belirtiyor:

  • Tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması
  • Yeniden kullanılabilir ürünlerin teşvik edilmesi
  • Doldurulabilir ambalaj sistemlerinin yaygınlaştırılması
  • Plastik üretiminin sınırlandırılması
  • Geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi
  • Daha güvenli alternatif malzemelere yatırım yapılması
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