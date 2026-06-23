Haritadan silinmek üzereler! Dünyanın en hızlı kuruyan 9 gölü
Kuraklık, artan su ihtiyacı ve iklim değişikliği birçok gölü, nehri ve sulak alanı geri dönülmesi zor bir dönüşümle karşı karşıya bıraktı. Uydu görüntüleri, yıllar içinde yaşanan değişimi çarpıcı biçimde ortaya koyarken bazı bölgelerde su kaynaklarının neredeyse tamamen kaybolduğu görülüyor.
Bir zamanlar yaşamın merkezinde bulunan göller, nehirler ve bataklıklar bugün ciddi bir su kaybıyla karşı karşıya. Farklı yıllara ait uydu görüntüleri, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan değişimin boyutunu gözler önüne seriyor. Kuraklık, yükselen sıcaklıklar, su kaynaklarının yönünün değiştirilmesi ve artan insan talebi nedeniyle bazı alanlar birkaç on yıl içinde tanınmaz hale geldi.
SU KAYBI NEDEN HIZLANDI?
Su kaynaklarındaki küçülme tek bir nedene bağlanmıyor. Bilim insanlarına göre iklim değişikliği, uzun süren kuraklıklar, tarımsal sulama, nüfus artışı ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı birçok bölgede aynı anda etkili oluyor.
Uydu görüntüleri ise rakamların anlatmakta zorlandığı değişimi doğrudan görünür hale getiriyor.
PARANA NEHRİ (ARJANTİN)
Yaklaşık 4 bin 900 kilometre uzunluğundaki Parana Nehri, Güney Amerika'nın en önemli ticaret yollarından biri olarak kabul ediliyor. Brezilya, Paraguay ve Arjantin'i birbirine bağlayan nehirde son yıllarda su seviyeleri belirgin şekilde düştü.
1990 ile 2026 yılları arasında kaydedilen uydu görüntüleri, Rosario Limanı çevresinde nehir yatağının bazı bölümlerinin açığa çıktığını ve yeni adacıkların oluştuğunu gösterdi. Uzun süren kuraklık, su kaybının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.
POOPO GÖLÜ (BOLİVYA)
Bir dönem Bolivya'nın ikinci büyük gölü olan Poopo Gölü, deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin 700 metre yüksekte bulunuyordu. Yaklaşık bin kilometrekarelik alana sahip olan göl, balıkçılık faaliyetleri ve Uru halkının yaşamı için önemliydi. Ancak 1984 ile 2020 yılları arasında yaşanan değişim, gölün büyük bölümünün kuruduğunu ortaya koydu.
Kuraklık, su yönlendirmeleri ve küresel ısınma nedeniyle geniş alanlar tuzlu düzlüklere dönüştü.
NGAMİ GÖLÜ (BOTSVANA)
Botsvana'daki Okavango Deltası'nın güneybatısında bulunan Ngami Gölü, bölgeye ulaşan su miktarına bağlı olarak zaman zaman genişliyor, zaman zaman küçülüyor. Ancak 1984 ve 2020 yıllarına ait görüntüler, uzun süren kuraklıklar ve düzensiz su akışı nedeniyle gölün bazı dönemlerde neredeyse tamamen kuruduğunu ortaya koydu.