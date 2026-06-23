Haritadan silinmek üzereler! Dünyanın en hızlı kuruyan 9 gölü

Bir zamanlar yaşamın merkezinde bulunan göller, nehirler ve bataklıklar bugün ciddi bir su kaybıyla karşı karşıya. Farklı yıllara ait uydu görüntüleri, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan değişimin boyutunu gözler önüne seriyor. Kuraklık, yükselen sıcaklıklar, su kaynaklarının yönünün değiştirilmesi ve artan insan talebi nedeniyle bazı alanlar birkaç on yıl içinde tanınmaz hale geldi.

Su kaynaklarındaki küçülme tek bir nedene bağlanmıyor. Bilim insanlarına göre iklim değişikliği, uzun süren kuraklıklar, tarımsal sulama, nüfus artışı ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı birçok bölgede aynı anda etkili oluyor.

PARANA NEHRİ (ARJANTİN)

Yaklaşık 4 bin 900 kilometre uzunluğundaki Parana Nehri, Güney Amerika'nın en önemli ticaret yollarından biri olarak kabul ediliyor. Brezilya, Paraguay ve Arjantin'i birbirine bağlayan nehirde son yıllarda su seviyeleri belirgin şekilde düştü.

1990 ile 2026 yılları arasında kaydedilen uydu görüntüleri, Rosario Limanı çevresinde nehir yatağının bazı bölümlerinin açığa çıktığını ve yeni adacıkların oluştuğunu gösterdi. Uzun süren kuraklık, su kaybının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.