İbn-i Sina'nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutanların beslenme düzeni büyük önem kazanıyor. Uzun saatler aç ve susuz kalmak, vücudu zorlayabilirken doğru besinler tercih edildiğinde bu süreci çok daha rahat geçirmek mümkün. Tıbbın babası İbn-i Sina, sağlıklı bir oruç için önerdiği besinlerle asırlardır yol gösteriyor. Modern beslenme uzmanlarının da dikkat çektiği bu besinler, uzun süre tokluk sağlarken susuzluk hissini de azaltıyor. Peki İbn-i Sina'nın önerdiği bu sağlıklı gıdalar nelerdir? İşte 16 saat tok tutan besinler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:47