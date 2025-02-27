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İbn-i Sina'nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutanların beslenme düzeni büyük önem kazanıyor. Uzun saatler aç ve susuz kalmak, vücudu zorlayabilirken doğru besinler tercih edildiğinde bu süreci çok daha rahat geçirmek mümkün. Tıbbın babası İbn-i Sina, sağlıklı bir oruç için önerdiği besinlerle asırlardır yol gösteriyor. Modern beslenme uzmanlarının da dikkat çektiği bu besinler, uzun süre tokluk sağlarken susuzluk hissini de azaltıyor. Peki İbn-i Sina'nın önerdiği bu sağlıklı gıdalar nelerdir? İşte 16 saat tok tutan besinler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:47
İbn-i Sina’nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor

Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek, gün boyu enerjik ve tok kalmanın anahtarıdır. Asırlardır tıp dünyasına ışık tutan ve İslamiyet'in en önemli bilim insanı olan İbn-i Sina, sağlıklı bir yaşam için önerdiği besinler ve tarifleriyle günümüzde de büyük ilgi görüyor. Ramazan ayında yaşanabilecek susuzluk ve açlığa karşı geliştirdiği beslenme önerileri, bu mübarek ayda beslenme düzeninde öne çıkıyor. İşte İbn-i Sina'nın Ramazan'da tok tutan ve susuzluğu önleyen besin önerileri…

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İbn-i Sina’nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor

16 Saat Tok Tutan Ramazan Reçetesi


Susuzluğu Önleyen İçecekler

Besleyici ve serinletici özelliği ile bilinen demirhindi şerbeti, Ramazan'da susuzluğu önlemeye yardımcı olur. İçeriğinde bulunan doğal bileşenler, vücudu dengede tutarak gün boyu ferah hissetmenizi sağlar. Sindirim sistemini düzenleyerek mide rahatsızlıklarını önleyebilir.

İbn-i Sina’nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor

Lif oranı yüksek olan kayısı, sindirim sistemini destekler ve uzun süre tok kalmayı sağlar. Kayısı kompostosu, sahurda tüketildiğinde kan şekerini dengeleyerek açlık hissini azaltabilir. Bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim problemlerine karşı koruyucu bir etki sunar.

İbn-i Sina’nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor

İbn-i Sina'nın önerdiği bir diğer besin ise armuttur. Yüksek su oranına sahip olması sayesinde vücudu susuz kalmaktan korur. Doğal şeker içeriğiyle gün boyunca enerji seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur.

İbn-i Sina’nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor

Uzun Süre Tok Tutan Protein Deposu Yiyecekler

Düşük tuz oranı ve yüksek protein içeriği ile öne çıkan lor peyniri uzun süre tok kalmanızı sağlar. Kaliteli protein içeriğiyle diyet ve spor yapanların sıklıkla tercih ettiği yumurta haşlaması sahurda tüketildiğinde tokluk süresini uzatabilir. Yulaf ezmesi ise yüksek lif oranı sayesinde sindirimi yavaşlatır ve açlık hissini geciktirir.

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