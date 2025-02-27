İbn-i Sina’nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor

Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek, gün boyu enerjik ve tok kalmanın anahtarıdır. Asırlardır tıp dünyasına ışık tutan ve İslamiyet'in en önemli bilim insanı olan İbn-i Sina, sağlıklı bir yaşam için önerdiği besinler ve tarifleriyle günümüzde de büyük ilgi görüyor. Ramazan ayında yaşanabilecek susuzluk ve açlığa karşı geliştirdiği beslenme önerileri, bu mübarek ayda beslenme düzeninde öne çıkıyor. İşte İbn-i Sina'nın Ramazan'da tok tutan ve susuzluğu önleyen besin önerileri…