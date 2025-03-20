İBB’ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?

Kayyum Kavramı ve Hukuki Çerçevesi

Türk Hukuk Sistemi'nde kayyum, belirli işler veya malvarlığının yönetimi için atanmış bir kişiyi ifade eder. Türk Medeni Kanunu'nun 403. maddesinde kayyumun tanımına dair şöyle bir açıklama yapılır: "Kayyum, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır."

Ancak daha net bir düzenleme Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 133. maddesinde bulunur. Bu madde, "Bir suçun şirket faaliyetleri çerçevesinde işlendiği hususunda kuvvetli şüpheler varsa ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli görülüyorsa, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesi için kayyum atayabilir" şeklinde kayyum atamanın koşullarını belirler.