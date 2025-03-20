İBB'ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanıp atanamayacağına dair tartışmalar son dönemdeki hukuki gelişmelerle birlikte daha da yoğunlaşmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında, CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu süreç kayyum atama ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Peki kayyum nedir ve hangi durumlarda atanabilir?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:19