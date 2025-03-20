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Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu heyecan dolu mücadele öncesinde futbol severler maçın yayın bilgilerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:41
Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ndeki performansını taçlandırarak Macaristan ile play-off turunun ilk maçına çıkacak. 20 Mart Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu önemli mücadele Türk futbolunun geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-Macaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Türkiye ile Macaristan arasındaki ilk play-off maçı 20 Mart Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, TV8 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Rövanş karşılaşması ise 23 Mart Pazar günü oynanacak ve yine büyük bir heyecana sahne olacak.

Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Gruptaki Performans: Türkiye İkinci, Macaristan Zorlu Bir Yolculuk Geçirdi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6 maçında 11 puan toplayarak ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, Macaristan'la eşleşti. Türkiye, Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele ettiği grupta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu sonuçlarla 11 puan toplayan ay-yıldızlılar, rakiplerinin arkasında kalarak bu önemli eşleşmeye adım attı.

Macaristan ise A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Bosna Hersek ve Hollanda ile mücadele etti. İlk maçında Almanya'ya büyük bir yenilgi alan Macaristan, sonra Hollanda ve Bosna Hersek maçlarında ise 2 beraberlik alarak grubunu 6 puanla tamamladı. Gruptaki son galibiyetini Bosna Hersek'le deplasmanda alarak play-off biletini cebine koydu.

Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Play-Off Maçının Detayları: Türkiye'nin Hedefi A Ligi

A Milli Takım, Macaristan'ı eleyerek UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Eğer Türkiye bu zorlu rakibini geçerse, bir sonraki sezon prestijli A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Bu kritik mücadele için futbolseverler şimdiden hazırlıklarını yapıyor.

Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Cezalı ve Sınırda Olan İsimler

A Milli Takım'da, Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle Macaristan karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında cezalı duruma düşecek.

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