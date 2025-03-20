Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu heyecan dolu mücadele öncesinde futbol severler maçın yayın bilgilerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:41