Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Gruptaki Performans: Türkiye İkinci, Macaristan Zorlu Bir Yolculuk Geçirdi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6 maçında 11 puan toplayarak ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, Macaristan'la eşleşti. Türkiye, Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele ettiği grupta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu sonuçlarla 11 puan toplayan ay-yıldızlılar, rakiplerinin arkasında kalarak bu önemli eşleşmeye adım attı.

Macaristan ise A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Bosna Hersek ve Hollanda ile mücadele etti. İlk maçında Almanya'ya büyük bir yenilgi alan Macaristan, sonra Hollanda ve Bosna Hersek maçlarında ise 2 beraberlik alarak grubunu 6 puanla tamamladı. Gruptaki son galibiyetini Bosna Hersek'le deplasmanda alarak play-off biletini cebine koydu.