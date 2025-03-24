İBB geçici başkan vekili seçimi ne zaman belli olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili kim olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre İBB Başkan Vekili'nin kim olacağı sorusu gündeme geldi. İstanbul Valiliği, önümüzdeki günlerde bir meclis toplantısı yapılacağını duyurdu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 08:24