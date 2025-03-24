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İBB geçici başkan vekili seçimi ne zaman belli olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili kim olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre İBB Başkan Vekili'nin kim olacağı sorusu gündeme geldi. İstanbul Valiliği, önümüzdeki günlerde bir meclis toplantısı yapılacağını duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 08:24
İBB geçici başkan vekili seçimi ne zaman belli olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili kim olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da devam eden "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İmamoğlu'nun yerine kimin geçeceği, İstanbul halkı ve siyasi çevreler tarafından merakla takip ediliyor. Peki İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman yapılacak? Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim gelecek?

İBB geçici başkan vekili seçimi ne zaman belli olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili kim olacak?

İBB Başkan Vekili Seçimi İçin Tarih Verildi

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından her iki belediye için de yeni Başkan Vekili seçmek amacıyla meclis toplantılarının yapılacağını duyurdu. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca gerçekleştirilecek seçimlerin tarihi belli oldu.

İBB geçici başkan vekili seçimi ne zaman belli olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili kim olacak?

26 Mart'ta İki Meclis Toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi Meclisleri 26 Mart 2025 tarihinde toplanacak.

İBB için yapılacak toplantı saat 13:00'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda, Beylikdüzü için ise 09:00'da Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu toplantılar, her iki belediyede de Başkan Vekili'nin belirlenmesi için kritik öneme sahip olacak.

İBB geçici başkan vekili seçimi ne zaman belli olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili kim olacak?

Yeni Başkan Vekili Kim Olacak?

İBB Başkan Vekili'nin kim olacağına dair çeşitli tahminler olsa da kesin bir açıklama yapılmış değil. Meclis üyelerinin yapacağı seçim sonucunda belirlenecek olan yeni Başkan Vekili, geçici bir süre için İBB'yi yönetecek.

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