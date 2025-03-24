İBB geçici başkan vekili seçimi ne zaman belli olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili kim olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da devam eden "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İmamoğlu'nun yerine kimin geçeceği, İstanbul halkı ve siyasi çevreler tarafından merakla takip ediliyor. Peki İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman yapılacak? Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim gelecek?