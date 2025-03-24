Altında güncel fiyat listesi 24 Mart | Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte alış ve satışlarda son durum

Gram Altın ve Diğer Altın Türleri Ne Kadar?

Altın piyasasında hareketlilik, en çok yatırımcıların ilgisini çeken unsurların başında geliyor. Gram altın, bu hafta da 3600 TL'nin üzerine çıkarak yatırımcısını sevindirdi. Çeyrek altın ise onu takip ediyor. Yüksek volatilite gözlense de, FED'in sabit faiz kararının ardından altın fiyatlarında yaşanan değişiklikler sınırlı kaldı. Bugün itibarıyla altın fiyatları şu seviyelerde: