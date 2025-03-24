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Altında güncel fiyat listesi 24 Mart | Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte alış ve satışlarda son durum

Altın, dolar ve euro, 2025 yılı itibarıyla yatırımcıların dikkatle izlediği en önemli değerli varlıklar arasında yer alıyor. 24 Mart'ta gram altın 3600 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, dolar da 38 TL'yi aşarak yurt içindeki döviz kurlarındaki hareketliliği pekiştiriyor. Euro ise 41 TL civarlarında işlem görerek, döviz piyasasında dalgalı bir seyir izliyor. İşte 24 Mart 2025 itibarıyla altın ve döviz fiyatlarındaki son durum.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 08:02
Altın fiyat listesi güncel 24 Mart | Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte alış ve satışlarda son durum

Altın yatırımcılarının gözü bu hafta da fiyatlarda yaşanan hareketlilikte. 2025 yılına yüksek bir grafikle giriş yapan altın, özellikle gram altın ve çeyrek altınla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gelişen ekonomik şartlar ve dünya piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen altın fiyatları 24 Mart itibarıyla önemli bir denge yakalamış görünüyor. Peki altında alış ve satış fiyatları ne durumda?

Altın fiyat listesi güncel 24 Mart | Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte alış ve satışlarda son durum

Gram Altın ve Diğer Altın Türleri Ne Kadar?

Altın piyasasında hareketlilik, en çok yatırımcıların ilgisini çeken unsurların başında geliyor. Gram altın, bu hafta da 3600 TL'nin üzerine çıkarak yatırımcısını sevindirdi. Çeyrek altın ise onu takip ediyor. Yüksek volatilite gözlense de, FED'in sabit faiz kararının ardından altın fiyatlarında yaşanan değişiklikler sınırlı kaldı. Bugün itibarıyla altın fiyatları şu seviyelerde:

Altın fiyat listesi güncel 24 Mart | Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte alış ve satışlarda son durum

ONS Altın

Alış: 3.017,54 USD

Satış: 3.017,81 USD

Gram Altın

Alış: 3.687,09 TL

Satış: 3.687,50 TL

Altın fiyat listesi güncel 24 Mart | Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte alış ve satışlarda son durum

Cumhuriyet Altını

Alış: 24.825,00 TL

Satış: 25.200,00 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.052,00 TL

Satış: 6.138,00 TL

Altın fiyat listesi güncel 24 Mart | Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte alış ve satışlarda son durum

22 Ayar Bilezik

Alış: 3.376,87 TL

Satış: 3.578,23 TL

Ata Altın

Alış: 24.767,00 TL

Satış: 25.096,00 TL

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