Altında güncel fiyat listesi 24 Mart | Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte alış ve satışlarda son durum
Altın, dolar ve euro, 2025 yılı itibarıyla yatırımcıların dikkatle izlediği en önemli değerli varlıklar arasında yer alıyor. 24 Mart'ta gram altın 3600 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, dolar da 38 TL'yi aşarak yurt içindeki döviz kurlarındaki hareketliliği pekiştiriyor. Euro ise 41 TL civarlarında işlem görerek, döviz piyasasında dalgalı bir seyir izliyor. İşte 24 Mart 2025 itibarıyla altın ve döviz fiyatlarındaki son durum.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 08:02