Ebru Gündeş'in son haline Demet Akalın'dan yorum: "24 yaşında bir diva"

'Yarım yüz gerdirme' operasyonu geçirdiğini açıklayan Ebru Gündeş, estetik sonrası yaptığı paylaşımlarda beğeni topluyor. Yeni görüntüsüyle hayranlarından "18'lik gibi olmuş" yorumları alan başarılı sanatçıya, meslektaşı Demet Akalın'dan da beğeni dolu destek geldi.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, kariyerindeki başarısının yanı sıra son dönemde geçirdiği değişimle de adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bizzat doğruladığı "yarım yüz gerdirme" operasyonuyla gündeme gelen sanatçı, estetik sonrası paylaştığı yeni karelerle hayranlarından tam not aldı.

SAHNEDEN GELEN "GENÇLEŞME" İTİRAFI Yoğun konser maratonuna devam eden Ebru Gündeş, sahne aldığı bir etkinlikte seyircilerine, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sormuştu. O esnada kendisini en ön sıradan izleyen usta oyuncular Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan ise sanatçıya, "20 yaş genç duruyorsun" diyerek destek vermişti.

10 MİLYON TL'LİK OPERASYON İDDİASI Sanatçının geçirdiği operasyon sadece görünümüyle değil, maliyetiyle de magazin dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddialara göre, Gündeş'in bu gençleşme süreci için 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) harcadığı ileri sürüldü.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR Estetik operasyon sonrası ilk kez sahne pozlarını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Gündeş, siyah ışıltılı kostümüyle dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımın ardından hayranları, sanatçının yeni görünümüne övgüler yağdırdı. Takipçilerinden gelen dikkat çekici yorumlardan bazıları şöyle: "Ebru 18'lik gibi olmuş!" "Çok güzelsin." "Sonra da neden bana aşık olup duruyorsunuz?"