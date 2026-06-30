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Ebru Gündeş'in son haline Demet Akalın'dan yorum: "24 yaşında bir diva"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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'Yarım yüz gerdirme' operasyonu geçirdiğini açıklayan Ebru Gündeş, estetik sonrası yaptığı paylaşımlarda beğeni topluyor. Yeni görüntüsüyle hayranlarından "18'lik gibi olmuş" yorumları alan başarılı sanatçıya, meslektaşı Demet Akalın'dan da beğeni dolu destek geldi.

Ebru Gündeş'in son haline Demet Akalın'dan yorum: "24 yaşında bir diva" 1

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, kariyerindeki başarısının yanı sıra son dönemde geçirdiği değişimle de adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bizzat doğruladığı "yarım yüz gerdirme" operasyonuyla gündeme gelen sanatçı, estetik sonrası paylaştığı yeni karelerle hayranlarından tam not aldı.

Ebru Gündeş'in son haline Demet Akalın'dan yorum: "24 yaşında bir diva" 2

SAHNEDEN GELEN "GENÇLEŞME" İTİRAFI

Yoğun konser maratonuna devam eden Ebru Gündeş, sahne aldığı bir etkinlikte seyircilerine, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sormuştu. O esnada kendisini en ön sıradan izleyen usta oyuncular Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan ise sanatçıya, "20 yaş genç duruyorsun" diyerek destek vermişti.

Ebru Gündeş'in son haline Demet Akalın'dan yorum: "24 yaşında bir diva" 3

10 MİLYON TL'LİK OPERASYON İDDİASI

Sanatçının geçirdiği operasyon sadece görünümüyle değil, maliyetiyle de magazin dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddialara göre, Gündeş'in bu gençleşme süreci için 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) harcadığı ileri sürüldü.

Ebru Gündeş'in son haline Demet Akalın'dan yorum: "24 yaşında bir diva" 4

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Estetik operasyon sonrası ilk kez sahne pozlarını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Gündeş, siyah ışıltılı kostümüyle dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımın ardından hayranları, sanatçının yeni görünümüne övgüler yağdırdı.

Takipçilerinden gelen dikkat çekici yorumlardan bazıları şöyle:

"Ebru 18'lik gibi olmuş!"

"Çok güzelsin."

"Sonra da neden bana aşık olup duruyorsunuz?"

Ebru Gündeş'in son haline Demet Akalın'dan yorum: "24 yaşında bir diva" 5

"24 YAŞINDA BİR DİVA"

Bu paylaşımlara ünlü şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalamadı. Meslektaşına övgülü dolu bir yorumda bulundu.

Ebru Gündeş'in son haline Demet Akalın'dan yorum: "24 yaşında bir diva" 6

Akalın, Gündeş'in son karelerine "24 yaşında bir diva" notunu bıraktı.

Ebru Gündeş'in son haline Demet Akalın'dan yorum: "24 yaşında bir diva" 7

Sahne performansındaki enerjisi ve yenilenen dinamik görünümüyle hayranlarını büyüleyen Ebru Gündeş, hem müziğiyle hem de değişimiyle gündemin zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor.

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