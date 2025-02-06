Her gün 2 yumurta yemek yeterli mi: Günlük protein ihtiyacını karşılar mı?

Kahvaltının vazgeçilmezi olan yumurta, protein deposu olarak bilinir. Ancak her gün düzenli olarak 2 yumurta tüketmek gerçekten vücudun ihtiyacı olan protein miktarını karşılamak için yeterli mi? Özellikle spor yapanlar ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için bu önemli bir konu. İşte günlük beslenme düzeninde yumurtanın rolü…

ahaber.com.tr Haber Merkezi