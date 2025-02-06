Şaşırtıcı gerçek! Bu kan grubu insanları yalnızlığı seviyor
Bazı insanlar sosyal ortamları sevmez, yalnızlığı tercih eder. Peki bunun sebebi kan grubunuz olabilir mi? Japon araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, kan grupları ile kişilik özellikleri arasındaki şaşırtıcı bağlantıyı gözler önüne serdi. Bu kan grubuna sahip bireyler sosyal mesafeyi koruma eğiliminde olduğu ortaya çıktı. İşte yalnızlığı seven o kan grubu…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:56