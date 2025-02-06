Şaşırtıcı gerçek! Bu kan grubu insanları yalnızlığı seviyor

Çalışma, 0 kan grubundaki bireylerin misafir ağırlamaktan hoşlanmadığını ve sosyal ortamlardan mümkün olduğunca kaçındığını gösteriyor. Japonya'daki bu bireylerin, kalabalık yerine daha sakin ve izole bir yaşamı tercih ettiği ve yalnız zaman geçirmenin onlar için daha huzur verici olduğu belirtiliyor.