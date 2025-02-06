ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır, eski şifresi nasıl sıfırlanır? İşte adım adım işlemler

ÖSYM Aday Şifresi Nedir ve Neden Önemlidir?

ÖSYM aday şifresi, adayın kişisel bilgilerini korumak amacıyla oluşturulan ve yalnızca kendisinin bildiği özel bir güvenlik kodudur. Sınav başvuruları, giriş belgelerinin alınması ve sonuçların görüntülenmesi gibi tüm işlemler bu şifre aracılığıyla gerçekleştirilir. Şifreler, adayın belirlediği güvenlik sorularına verilen yanıtlarla korunur ve üçüncü kişilerin erişimine kapalıdır. Bu nedenle, adayların şifrelerini unutmamaları ve güvenli bir şekilde saklamaları büyük önem taşır.