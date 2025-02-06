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ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır, eski şifresi nasıl sıfırlanır? İşte adım adım işlemler

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci 6 Şubat'ta (bugün) başlayacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacak. Sisteme giriş için aday şifresi gerekiyor ancak ilk kez giriş yapacaklar veya şifresini unutanlar, şifre alma ve sıfırlama işlemlerini nasıl yapacaklarını merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:45
ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır, eski şifresi nasıl sıfırlanır? İşte adım adım işlemler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlamasıyla birlikte, adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapabilmek için gerekli olan şifreyi nasıl alacaklarını merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara başvuru yapabilmek, sınav giriş belgelerini görüntülemek ve sonuçları öğrenmek için adayların sisteme erişim sağlamaları gerekiyor. Peki 2025 yılı için güncellenmiş şifre alma ve sıfırlama işlemleri nasıl yapılır?

ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır, eski şifresi nasıl sıfırlanır? İşte adım adım işlemler

ÖSYM Aday Şifresi Nedir ve Neden Önemlidir?

ÖSYM aday şifresi, adayın kişisel bilgilerini korumak amacıyla oluşturulan ve yalnızca kendisinin bildiği özel bir güvenlik kodudur. Sınav başvuruları, giriş belgelerinin alınması ve sonuçların görüntülenmesi gibi tüm işlemler bu şifre aracılığıyla gerçekleştirilir. Şifreler, adayın belirlediği güvenlik sorularına verilen yanıtlarla korunur ve üçüncü kişilerin erişimine kapalıdır. Bu nedenle, adayların şifrelerini unutmamaları ve güvenli bir şekilde saklamaları büyük önem taşır.

ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır, eski şifresi nasıl sıfırlanır? İşte adım adım işlemler

ÖSYM Aday Şifresi Nasıl Alınır?

ÖSYM sistemine ilk kez kayıt olacak adaylar, şifre almak için iki farklı yöntem kullanabilir:

Başvuru Merkezleri Üzerinden Şifre Alma: Adaylar, ÖSYM tarafından yetkilendirilen Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya pasaportları ile başvurarak şifrelerini oluşturabilirler.

e-Devlet Üzerinden Kayıt Olma: e-Devlet şifresi bulunan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (https://ais.osym.gov.tr) giriş yaparak "e-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneğini kullanabilir ve doğrudan sisteme kaydolabilirler. Bu yöntem, başvuru merkezine gitmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde işlem yapma imkânı sunar.

ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır, eski şifresi nasıl sıfırlanır? İşte adım adım işlemler

ÖSYM Aday Şifresi Nasıl Sıfırlanır?

Şifresini unutan adaylar, aşağıdaki yöntemleri kullanarak yeni şifre oluşturabilirler:

ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasına Giriş Yapın: https://ais.osym.gov.tr adresine gidin.

T.C. Kimlik Numaranızı Girin: Açılan ekrana kimlik numaranızı ve güvenlik kodunu yazın.

Güvenlik Sorunuzu Yanıtlayın: Şifre oluştururken belirlediğiniz güvenlik sorusunun doğru yanıtını girin.

Yeni Şifrenizi Belirleyin: Tüm bilgileri eksiksiz girdiğinizde, sistem size yeni bir şifre oluşturma imkanı sunacaktır.

Eğer güvenlik sorusunu unuttuysanız veya sistem üzerinden şifreyi sıfırlayamazsanız, en yakın ÖSYM Başvuru Merkezine nüfus cüzdanınızla giderek yeni bir şifre alabilirsiniz.

ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır, eski şifresi nasıl sıfırlanır? İşte adım adım işlemler

ÖSYM AİS Şifresi Değiştirme ve Güncelleme

Adaylar, belirli aralıklarla güvenliklerini artırmak için şifrelerini değiştirmek isteyebilir. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmek yeterlidir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapın.

T.C. Kimlik Numaranızı ve mevcut şifrenizi girin.

"Şifre Değiştir" seçeneğine tıklayarak yeni bir şifre belirleyin.

Yeni şifrenizi girdikten sonra işlemi onaylayarak değişikliği tamamlayın.

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