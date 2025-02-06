ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır, eski şifresi nasıl sıfırlanır? İşte adım adım işlemler
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci 6 Şubat'ta (bugün) başlayacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacak. Sisteme giriş için aday şifresi gerekiyor ancak ilk kez giriş yapacaklar veya şifresini unutanlar, şifre alma ve sıfırlama işlemlerini nasıl yapacaklarını merak ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:45