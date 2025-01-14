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Hamilelikte takviye alınır mı? Vitamin takviyeleri tehlike saçıyor!

Hamilelikte doğru beslenme ve yeterli vitamin alımı, hem anne hem de bebek sağlığı için büyük önem taşır. Ancak The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan çarpıcı bir araştırma, popüler vitamin takviyelerinin görünenden çok daha fazla risk barındırdığını gösterdi. Araştırmalar, hamilelik döneminde yaygın olarak kullanılan vitamin takviyelerinin, anne ve bebek sağlığını tehdit eden gizli tehlikeler içerdiğini ortaya koydu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 08:50
Hamilelikte takviye alınır mı? Vitamin takviyeleri tehlike saçıyor!

Hamilelik döneminde sıkça tercih edilen vitamin takviyelerinin, anneler ve bebekler üzerinde ciddi yan etkilere neden olabileceği ortaya çıktı. The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmada, popüler marketlerden ve eczanelerden temin edilen 47 farklı doğum öncesi vitamin takviyesi incelendi. Bunların 32'si reçetesiz, 15'i ise reçeteli ürünlerdi. Araştırma sonucunda çoğu ürünün etiketinde belirtilen bilgilerle gerçek içeriğini uyuşmadığı ve bazılarında kabul edilebilir seviyenin çok üzerinde ağır metaller bulunduğu tespit edildi.

Hamilelikte takviye alınır mı? Vitamin takviyeleri tehlike saçıyor!

Ağır Metaller İçeriyor!


Uzmanlar, incelenen ürünlerin çoğunda kadmiyum, arsenik ve kurşun gibi maddelerin yüksek seviyelerde bulunduğunu belirtti. Bu metallerin uzun vadede kullanılması bebeklerde otizm, böbrek hasarı, kemik kırılganlığı ve akciğer hastalıkları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği vurgulandı.

Hamilelikte takviye alınır mı? Vitamin takviyeleri tehlike saçıyor!

Uzman araştırmacı Dr. Laura Borgelt, takviyelerle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Hamile kadınlar, bebeklerinin gelişimini desteklemek amacıyla doğum öncesi vitaminlere güveniyor ancak ağır metaller, hem bebek hem anne sağlığı için tehlikeli sonuçlar doğurabilir''

Hamilelikte takviye alınır mı? Vitamin takviyeleri tehlike saçıyor!

Araştırma ekibi, arsenik, kurşun ve kadmiyum gibi metallerin Farmakopesi tarafından belirlenen güvenli seviyelerin çok üzerinde olduğunu rapor etti. Hamilelik sırasında kurşuna maruz kalmak erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi komplikasyonlara yol açabilir. Benzer şekilde, arsenik alımı yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve kansere neden olabilir.

Hamilelikte takviye alınır mı? Vitamin takviyeleri tehlike saçıyor!

Etikette Hatalı Bilgiler Bulunuyor


Araştırma, doğum öncesi vitaminlerde sıkça yanlış dozaj bilgileri bulunduğunu ortaya koydu. Reçetesiz satılan 32 üründen 12'sinde kolin miktarı doğru belirtilirken, reçeteli ürünlerde bu oranın sıfır olduğu belirlendi. Eksik veya fazla kolin alımı, karaciğer hasarı ve düşük tansiyon gibi problemlere neden olabilir. Hamilelikte ciddi sorunlara yol açabilir.

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