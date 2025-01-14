Hamilelikte takviye alınır mı? Vitamin takviyeleri tehlike saçıyor!
Hamilelikte doğru beslenme ve yeterli vitamin alımı, hem anne hem de bebek sağlığı için büyük önem taşır. Ancak The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan çarpıcı bir araştırma, popüler vitamin takviyelerinin görünenden çok daha fazla risk barındırdığını gösterdi. Araştırmalar, hamilelik döneminde yaygın olarak kullanılan vitamin takviyelerinin, anne ve bebek sağlığını tehdit eden gizli tehlikeler içerdiğini ortaya koydu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 08:50