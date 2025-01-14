Hamilelikte takviye alınır mı? Vitamin takviyeleri tehlike saçıyor!

Araştırma ekibi, arsenik, kurşun ve kadmiyum gibi metallerin Farmakopesi tarafından belirlenen güvenli seviyelerin çok üzerinde olduğunu rapor etti. Hamilelik sırasında kurşuna maruz kalmak erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi komplikasyonlara yol açabilir. Benzer şekilde, arsenik alımı yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve kansere neden olabilir.