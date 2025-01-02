Viral Galeri Viral Liste Doğum ve çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? 2025 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Doğum ve çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? 2025 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün düzenlenen "Aile Yılı Tanıtım Programı"nda, 2025 yılı için ailelere yönelik önemli destek adımları duyuruldu. 2025 yılı itibariyle, doğum yardımları ve diğer aile destekleri artırılarak daha kapsamlı hale getirildi. Peki, 1., 2. ve 3. çocuk için aylık ödeme tutarları ve doğum parası ne kadar oldu? İşte, 2025 yılına ait güncel doğum parası ve doğum yardımı miktarları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 07:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 07:44
Doğum ve çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? 2025 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle, ailelerin refahını artırmaya yönelik yapılan yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Başkan Erdoğan, özellikle yeni evlenen çiftlere sunulan faizsiz kredi desteği ve doğum yardımlarıyla ilgili kapsamlı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Doğum ve çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? 2025 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Yeni Desteklerle Aile Planlamasına Katkı Sağlanacak

Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yapılan konuşmada, aile planlamasına katkı sağlayacak çeşitli yeni uygulamalar devreye girdi. Başkan Erdoğan, özellikle doğum yardımlarına ilişkin yapılan düzenlemeleri vurgulayarak, ailelerin daha fazla destek alacaklarını belirtti. Yapılan açıklamalara göre, doğum yapan annelere yönelik sağlanan ödemeler artırılarak daha kapsamlı hale getirildi.

Doğum ve çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? 2025 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Doğum Yardımlarında Önemli Artış

Başkan Erdoğan, yeni doğacak çocuklar için verilen doğum yardımlarının arttırıldığını açıkladı. Özellikle ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımının 5.000 TL'ye yükseldiğini belirten Erdoğan, ailelerin çocuk sayısına göre alacağı yardımların da yeniden belirlendiğini söyledi. Yeni düzenlemeye göre, doğum yardımları şu şekilde güncellenmiş oldu:

Doğum ve çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? 2025 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Doğum Yardımları Ne Kadar Oldu?

İlk çocuk için: 5.000 TL tek seferlik doğum yardımı

İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL

Doğum ve çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? 2025 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Doğum Yardımı Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Doğum yardımlarından faydalanabilmek için başvuru süreci de oldukça kolaylaştırıldı. Başvurular, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) kaydının yapılmasının ardından başlatılacak. Başvurular, "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" ile yapılacak ve bu dilekçe şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla teslim edilebilecek.

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