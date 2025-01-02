Doğum ve çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? 2025 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Doğum Yardımlarında Önemli Artış

Başkan Erdoğan, yeni doğacak çocuklar için verilen doğum yardımlarının arttırıldığını açıkladı. Özellikle ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımının 5.000 TL'ye yükseldiğini belirten Erdoğan, ailelerin çocuk sayısına göre alacağı yardımların da yeniden belirlendiğini söyledi. Yeni düzenlemeye göre, doğum yardımları şu şekilde güncellenmiş oldu: