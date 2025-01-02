Doğum ve çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? 2025 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün düzenlenen "Aile Yılı Tanıtım Programı"nda, 2025 yılı için ailelere yönelik önemli destek adımları duyuruldu. 2025 yılı itibariyle, doğum yardımları ve diğer aile destekleri artırılarak daha kapsamlı hale getirildi. Peki, 1., 2. ve 3. çocuk için aylık ödeme tutarları ve doğum parası ne kadar oldu? İşte, 2025 yılına ait güncel doğum parası ve doğum yardımı miktarları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 07:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 07:44