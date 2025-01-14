14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?
14 Ocak 2025, Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri olan Eyyam-ı Biyd nedeniyle birçok Müslüman oruç tutuyor. Bu özel günlerde, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in tavsiyesi doğrultusunda oruç tutmak, müminler için önemli bir ibadet olarak kabul ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde iftar vakti merak ediliyor. 14 Ocak'ta iftar saat kaçta? İşte 14 Ocak 2025 akşam ezanı saati ve tüm illerdeki iftar vakitleri!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:19