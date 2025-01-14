Viral Galeri Viral Liste 14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?

14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?

14 Ocak 2025, Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri olan Eyyam-ı Biyd nedeniyle birçok Müslüman oruç tutuyor. Bu özel günlerde, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in tavsiyesi doğrultusunda oruç tutmak, müminler için önemli bir ibadet olarak kabul ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde iftar vakti merak ediliyor. 14 Ocak'ta iftar saat kaçta? İşte 14 Ocak 2025 akşam ezanı saati ve tüm illerdeki iftar vakitleri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:19
14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?

14 Ocak 2025 Salı günü, Müslümanlar için özel bir gün. Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri, İslam dünyasında Eyyam-ı Biyd (aydınlık günler) olarak biliniyor. Her ayın bu günlerinde, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in tavsiyesiyle oruç tutuluyor. İşte bu özel günün iftar vakitleri ve Eyyam-ı Biyd orucunun faziletine dair detaylar…

14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?

14 Ocak 2025 İftar Vakti: Hangi İllerde Akşam Ezanı Saat Kaçta?

Oruç tutanlar, 14 Ocak Salı günü iftar vakti ve akşam ezanı saatini merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde iftar vakitleri farklılık gösterebilir. İşte 14 Ocak 2025 tarihli iftar saatleri:

İstanbul: 18:06
Ankara: 17:53
İzmir: 18:20

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14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Eyyam-ı Biyd (Aydınlık Günler) Orucunun Fazileti

Eyyam-ı Biyd, hicrî takvime göre ayın en parlak olduğu günlere denk gelir. Bu özel günler, her ayın 13, 14 ve 15. günleri olarak belirlenmiştir. Resûlullah (s.a.s.), bu günlerde oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. İslam alimleri, bu orucun faziletini çokça vurgulamışlardır.

Eyyam-ı Biyd orucu, senenin tüm günlerinde oruç tutmak gibi bir sevap kazandırır. Bu nedenle, müminler her ay bu günleri ibadetle geçirmek için büyük bir gayret gösterirler. Ayın bu günlerinde tutulacak oruç, hem maddî hem de manevî açıdan büyük bir fayda sağlar.

14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Recep Ayının 15. Gecesinin Fazileti

Recep ayının 13, 14 ve 15. geceleri, İslam tarihinde özel bir yere sahiptir. Bu günler, Eyyam-ı Biyd olarak kabul edilir ve ay ışığının en parlak olduğu günlerdir. Bu sebeple, hem gündüzleri oruç tutmak, hem de bu gecelerde ibadet etmek müminler için büyük bir fazilet taşır.

14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Resûlullah (s.a.s.), bu günlerde oruç tutmayı teşvik ederek, oruç tutanın tüm yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevap kazanacağına işaret etmiştir. Hadislerde belirtildiği üzere, bu oruçları tutmanın önemi, yıl boyu oruç tutan kişinin sevabına denk tutulacak kadar büyüktür.

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