14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Eyyam-ı Biyd (Aydınlık Günler) Orucunun Fazileti

Eyyam-ı Biyd, hicrî takvime göre ayın en parlak olduğu günlere denk gelir. Bu özel günler, her ayın 13, 14 ve 15. günleri olarak belirlenmiştir. Resûlullah (s.a.s.), bu günlerde oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. İslam alimleri, bu orucun faziletini çokça vurgulamışlardır.

Eyyam-ı Biyd orucu, senenin tüm günlerinde oruç tutmak gibi bir sevap kazandırır. Bu nedenle, müminler her ay bu günleri ibadetle geçirmek için büyük bir gayret gösterirler. Ayın bu günlerinde tutulacak oruç, hem maddî hem de manevî açıdan büyük bir fayda sağlar.