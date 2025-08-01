Viral Galeri Viral Liste YKS çocuk gelişimi TABAN PUANLARI 2025 | YÖK Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI SIRLAMASI ve yüzdelik dilimi 

YKS çocuk gelişimi TABAN PUANLARI 2025 | YÖK Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI SIRLAMASI ve yüzdelik dilimi 

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için tercih dönemi resmen başladı. Bu yıl özellikle çocuk gelişimi ile okul öncesi öğretmenliği bölümleri, kontenjan sayıları ve başarı sıralamaları açısından adayların en çok araştırdığı alanların başında geliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:06
YKS çocuk gelişimi TABAN PUANLARI 2025 | YÖK Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI SIRLAMASI ve yüzdelik dilimi

YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri olan Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gündemde. Özellikle bu bölümlere tercih yapacak adaylar doğru tercih listesi oluşturmak için YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarını dikkatle takip ediyor.

YKS çocuk gelişimi TABAN PUANLARI 2025 | YÖK Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI SIRLAMASI ve yüzdelik dilimi

Tercih Süreci ve Kontenjanlar Ne Zaman Açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ön bilgi amaçlı olarak yayımladı.

Adaylar 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek. Tercih hakkı en fazla 24 üniversite için geçerli olacak.

YKS çocuk gelişimi TABAN PUANLARI 2025 | YÖK Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI SIRLAMASI ve yüzdelik dilimi

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YKS çocuk gelişimi TABAN PUANLARI 2025 | YÖK Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI SIRLAMASI ve yüzdelik dilimi

Başarı Sıralaması ve Yüzdelik Dilimler Tercihlerinizi Nasıl Etkiler?

Başarı sıralaması, adayların tercih yaparken puanlarının yanı sıra dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri. Yüksek tercih edilen üniversitelerin bölümlerinde taban puanlar yükselirken, sıralamada ilk dilimlerde yer alan adayların yerleşme ihtimali daha fazla oluyor.

Tercih listesi hazırlanırken, adayların başarı sıralamalarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak hem hayallerindeki üniversiteyi hem de olası yedek seçenekleri dengeli bir şekilde yazmaları öneriliyor.

YKS çocuk gelişimi TABAN PUANLARI 2025 | YÖK Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI SIRLAMASI ve yüzdelik dilimi

YKS 2025 Tercihlerini Nereden ve Nasıl Yapabilirim?

Tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak. Süreç 1 Ağustos'ta başlayacak ve 13 Ağustos'ta sona erecek. Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt dönemi 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

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