YKS çocuk gelişimi TABAN PUANLARI 2025 | YÖK Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI SIRLAMASI ve yüzdelik dilimi
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için tercih dönemi resmen başladı. Bu yıl özellikle çocuk gelişimi ile okul öncesi öğretmenliği bölümleri, kontenjan sayıları ve başarı sıralamaları açısından adayların en çok araştırdığı alanların başında geliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:06