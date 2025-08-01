YKS çocuk gelişimi TABAN PUANLARI 2025 | YÖK Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI SIRLAMASI ve yüzdelik dilimi 

YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri olan Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gündemde. Özellikle bu bölümlere tercih yapacak adaylar doğru tercih listesi oluşturmak için YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarını dikkatle takip ediyor.