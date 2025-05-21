Güzellik merkezinde facia! Solaryum cihazında unutuldu: Vücudum yandı
Kocaeli'deki bir güzellik merkezinde korkunç bir olay yaşandı. Solaryum cihazına giren 33 yaşındaki Gülşah Bodur, uyuyakalıp fazla kalınca kabusu yaşandı. Vücudunda yanıkları oluşan Bodur, işletme hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, 10 dakika kalması gereken solaryumda 17 dakika kaldığını ve vücudunda yanıklar oluştuğunu belirterek, suç duyurusunda bulundu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 21.05.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 18:57