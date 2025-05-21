Güzellik merkezinde facia! Solaryum cihazında unutuldu: Vücudum yandı

SANIK 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULACAK

Mahkeme, A.K. hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 150 gün adli para cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşu ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini gözeten mahkeme, indirim uygulayarak 5 bin 580 lira adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

"BEN PİŞMANIM"

Yaşadıklarını anlatan Bodur, 3 yıldır işletmeye gittiğini belirterek, o gün solaryum cihazında içinin geçtiğini ifade etti. Kalktığında bir halsizlik hissettiğini ve panik yaşadığını kaydeden Bodur, "Yani giyinmeye başlamadan kapıyı açtım ve onlara seslendim. Onlar da 'Makine mi kapanmadı' dedi. Yani öncesinde de sanki yaşanmış gibi bende his uyandırdı. Daha sonra giyinmeye devam ettim. Sonradan tekrar çalıştı makine ve tekrar kapattılar. Ben o sırada hemen giyindim; dışarı çıktım ve orada kısa süreli bir sözlü tartışma yaşandı. Ben kendimi bozmak istemedim açıkçası. Ben pişmanım; o anda açıkçası polise haber verip o anda şikayet edebilirdim ama ben şikayetçi de olmak istemedim. 'İnsanlık hali olabilir' diye düşündüm ama onların beni suçlaması birazcık beni bastırdı; ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

"SAĞLIK BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Mağdur olduğu için dava açtığını ve avukat tutmadığını söyleyen Bodur, olayın üzerinden bir sene geçtiğini belirterek, "Kararda 5 bin 800 civarında para cezası kesildi. Bunu açıkçası ceza olarak görmüyorum çünkü sağlık bu kadar ucuz olmamalı. Bunu hep öderler; yani küçük bir ceza gibi gördüm. Ben bu durumda kendimi gerçekten sindirilmiş, bastırılmış gibi görüyorum. Bununla ilgili ne yapılır açıkçası bilmiyorum" dedi.