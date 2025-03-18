Günde sadece bir tane içmek kalp hastalığı, kanser ve diyabet yapıyor

Günlük yaşamımızda sıkça tükettiğimiz tatlandırılmış içecekler, beklenenden çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor! Yapılan geniş çaplı bir araştırma, sadece bir bardak içmenin bile bile kalp hastalığı, diyabet, kanser ve depresyon riskini büyük oranda arttırdığını gösterdi. Peki hangi içecekler sağlığımızı tehdit ediyor, bu tehlikeden korunmak için ne yapmalıyız? İşte araştırma ile ilgili detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi