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Günde sadece bir tane içmek kalp hastalığı, kanser ve diyabet yapıyor

Günlük yaşamımızda sıkça tükettiğimiz tatlandırılmış içecekler, beklenenden çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor! Yapılan geniş çaplı bir araştırma, sadece bir bardak içmenin bile bile kalp hastalığı, diyabet, kanser ve depresyon riskini büyük oranda arttırdığını gösterdi. Peki hangi içecekler sağlığımızı tehdit ediyor, bu tehlikeden korunmak için ne yapmalıyız? İşte araştırma ile ilgili detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:58
Günde sadece bir tane içmek kalp hastalığı, kanser ve diyabet yapıyor

Bir bardak gazlı veya tatlandırılmış içeceğin zararsız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yanılıyor olabilirsiniz! 22 milyondan fazla insanın dahil olduğu bilimsel araştırmalar, şekerli içeceklerin kalp hastalıkları, kanser, felç, diyabet ve hatta depresyon riskini ciddi oranda arttırdığını ortaya koydu. Peki bu içecekler vücudumuza nasıl zarar veriyor? Zararlı içecekler yerine hangi alternatifleri tercih etmeliyiz?

Günde sadece bir tane içmek kalp hastalığı, kanser ve diyabet yapıyor

Şekerli İçecekler Sağlığı Tehdit Ediyor

Tatlandırılmış içecekler, uzun vadede yalnızca kilo artışına neden olmakla kalmaz, vücutta çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına da yol açar. Yapılan araştırmalar, günlük bir bardak gazlı içeceğin bile ölüm riskini artırabileceğini gösteriyor. Kalp hastalıkları, diyabet, depresyon ve kanser gibi ciddi sağlık sorunları, bu içeceklerin fazla tüketimi ile doğrudan ilişkilendiriliyor.

Günde sadece bir tane içmek kalp hastalığı, kanser ve diyabet yapıyor

Baltimore'daki Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nun epidemiyoloji bölümünde araştırmacı olan çalışma yazarı Shutong Du "Kanıtlar, bireylerin (hem yetişkinlerin hem de çocukların) şekerle tatlandırılmış içecek tüketimlerini sınırlamaları gerektiğini gösteriyor." diyor

Günde sadece bir tane içmek kalp hastalığı, kanser ve diyabet yapıyor

Küçük Miktarlar Bile Büyük Tehlike Taşıyor

The Annual Review of Nutrition dergisinde yayınlanan incelemede, ortalama olarak şekerli soda, meyveli içecekler, spor içecekleri, enerji içecekleri, tatlandırılmış sular, ilave şeker içeren kahve ve çay içeceklerinin daha fazla miktarda tüketenlerin, daha az miktarda tüketenlere kıyasla daha kötü sağlık sonuçlarıyla bağlantılı olduğu ortaya koydu.

Günde sadece bir tane içmek kalp hastalığı, kanser ve diyabet yapıyor

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre, günlük yalnızca bir porsiyon (yaklaşık 250 ml) gazlı veya tatlandırılmış içecek tüketmek, tüm nedenlere bağlı ölüm riskini %4,2 oranında artırıyor.

Kalp hastalıklarından ölme riskini %8,2 oranında yükseltiyor. Koroner kalp hastalığı riskini %15,2 oranında, felç riskini %6,8 oranında ve diyabet riskini %27 oranında artırıyor.

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