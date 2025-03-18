Türkçede kullanılan ama aslında farklı dillerden gelen 10 kelime! Bunları biliyor muydunuz?

Dil, canlı bir varlıktır ve zaman içinde farklı dillerden kelimeler alarak güçlenir. Toplumlar arasındaki etkileşimle birlikte zamanla dönüşür ve zenginleşir. Türkçe de bu süreçten geçmiş, farklı kültürlerden ve dillerden ödünç kelimeler almıştır. Günlük hayatta sıkça kullandığımız pek çok kelime aslında Türkçe kökenli değildi. Bazıları Arapçadan, bazıları Fransızcadan, bazıları ise Yunanca ya da İtalyancadan dilimize yerleşmiş durumda. İşte dilimize yerleşmiş ama kökeni Türkçe olmayan 10 kelime…