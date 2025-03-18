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Türkçede kullanılan ama aslında farklı dillerden gelen 10 kelime! Bunları biliyor muydunuz?

Günlük hayatımızda farkında olmadan pek çok yabancı kökenli kelimeler kullanıyoruz. Bu kelimeler yüzyıllar içinde Türkçenin bir parçası haline gelmiş durumda. Diller arasındaki bu alışveriş, tüm dillerde var olan doğal bir sürecin parçası. Peki Türkçe zannettiğimiz kelimelerin gerçek kökenlerini biliyor musunuz? İşte Türkçede kullanılan ama farklı dillerden gelen 10 kelime…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:11
Türkçede kullanılan ama aslında farklı dillerden gelen 10 kelime! Bunları biliyor muydunuz?

Dil, canlı bir varlıktır ve zaman içinde farklı dillerden kelimeler alarak güçlenir. Toplumlar arasındaki etkileşimle birlikte zamanla dönüşür ve zenginleşir. Türkçe de bu süreçten geçmiş, farklı kültürlerden ve dillerden ödünç kelimeler almıştır. Günlük hayatta sıkça kullandığımız pek çok kelime aslında Türkçe kökenli değildi. Bazıları Arapçadan, bazıları Fransızcadan, bazıları ise Yunanca ya da İtalyancadan dilimize yerleşmiş durumda. İşte dilimize yerleşmiş ama kökeni Türkçe olmayan 10 kelime…

Türkçede kullanılan ama aslında farklı dillerden gelen 10 kelime! Bunları biliyor muydunuz?

Fasulye

Türk mutfağının en önemli sebzelerinden ve en çok yenilen yemeklerinden biri olan fasulye, aslında Yunanca "fasúlia" kelimesinden gelmektedir.

Türkçede kullanılan ama aslında farklı dillerden gelen 10 kelime! Bunları biliyor muydunuz?

Bagaj

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız Bagaj kelimesi Fransızca "bagage" kelimesinden alınmış olup "yolculukta taşınan ağırlık, eşya ve edevat" anlamına gelir.

Türkçede kullanılan ama aslında farklı dillerden gelen 10 kelime! Bunları biliyor muydunuz?

Salata

Salata kelimesi İtalyanca kökenlidir. Venedikçe "salata" kelimesinden türemiş olup, "tuzlu suya yatırılmış sebze, turşu" anlamına gelir. Latince "salare" (tuzlamak) kelimesinden evrilmiştir.

Türkçede kullanılan ama aslında farklı dillerden gelen 10 kelime! Bunları biliyor muydunuz?

Bakkal

Şaşıracağınız kelimelerden biri de Bakkal! Bu kelime Arapça kökenlidir. Arapça "bakkal" (sebze satan kimse, manav, bostancı) kelimesinden alınmıştır.

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