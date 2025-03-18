Tarım Kredi Market 18-24 Mart indirim kataloğu geldi! TK'da tavuk but 79 TL, 2 L ayçiçek yağı 134.90 TL'den satılıyor

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 18-24 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğu indirimli fiyatlarla alışveriş fırsatı sunuyor. Bugün başlayan kampanya 24 Mart'a kadar devam edecek ve ayçiçek yağı, beyaz peynir, tavuk but, sucuk gibi birçok üründe dikkat çeken fiyat düşüşleri ile tüketicilere avantaj sağlıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Market'te bu hafta yer alan indirimli ürünlerin fiyatları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi