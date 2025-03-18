Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi Market 18-24 Mart indirim kataloğu geldi! TK'da tavuk but 79 TL, 2 L ayçiçek yağı 134.90 TL'den satılıyor

Tarım Kredi Market 18-24 Mart indirim kataloğu geldi! TK'da tavuk but 79 TL, 2 L ayçiçek yağı 134.90 TL'den satılıyor

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 18-24 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğu indirimli fiyatlarla alışveriş fırsatı sunuyor. Bugün başlayan kampanya 24 Mart'a kadar devam edecek ve ayçiçek yağı, beyaz peynir, tavuk but, sucuk gibi birçok üründe dikkat çeken fiyat düşüşleri ile tüketicilere avantaj sağlıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Market'te bu hafta yer alan indirimli ürünlerin fiyatları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:45
Tarım Kredi Market 18-24 Mart indirim kataloğu geldi! TK’da tavuk but 79 TL, 2 L ayçiçek yağı 134.90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 18-24 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünleri açıklandı. Bu hafta Tarım Kredi Market kataloğunda onlarca farklı üründe cazip indirimler yer alıyor. Peki 18 Mart 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda yer alan indirimli ürünler neler?

Tarım Kredi Market 18-24 Mart indirim kataloğu geldi! TK’da tavuk but 79 TL, 2 L ayçiçek yağı 134.90 TL’den satılıyor

Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri (Fındık, Kakao, Çilek) 142 gr: 28,90 TL

Tarım Kredi Market 18-24 Mart indirim kataloğu geldi! TK’da tavuk but 79 TL, 2 L ayçiçek yağı 134.90 TL’den satılıyor

Solo Tuvalet Kağıdı 40'lı: 219,90 TL

Tarım Kredi Market 18-24 Mart indirim kataloğu geldi! TK’da tavuk but 79 TL, 2 L ayçiçek yağı 134.90 TL’den satılıyor

Özlem Küvet Dana Kış Sucuğu kg: 599,90 TL

Tarım Kredi Market 18-24 Mart indirim kataloğu geldi! TK’da tavuk but 79 TL, 2 L ayçiçek yağı 134.90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Dana Füme Kaburga 100 gr: 129,90 TL

Tarım Kredi Antrikot Pastırma 100 gr: 139,90 TL

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