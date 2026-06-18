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19 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet'ten Muharrem ayı ve aşure öncesi önemli çağrı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığının 19 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Muharrem ayının manevi önemine dikkat çekildi. Hutbede Kerbela hadisesinden çıkarılması gereken dersler hatırlatılırken Müslümanların ayrılıktan uzak durması kardeşlik bağlarını güçlendirmesi ve ümmet bilinciyle hareket etmesi çağrısı yapıldı.

19 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet'ten Muharrem ayı ve aşure öncesi önemli çağrı! 1

Türkiye genelindeki camilerde okunan 19 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesinde, "Birlikte Rahmet Vardır" başlığı altında Muharrem ayının fazileti, Aşure günü ve Kerbela hadisesinin Müslümanlara verdiği mesajlar ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak İslam dünyasında yaşanan acılara karşı ortak bilinçle hareket edilmesi gerektiğini hatırlattı.

19 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet'ten Muharrem ayı ve aşure öncesi önemli çağrı! 2

MUHARREM AYININ MANEVİ İKLİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hutbede, Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem'in Allah katında saygın aylardan biri olduğu ifade edildi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.), Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan'dan sonra en faziletli oruç olduğunu bildirdiği hatırlatıldı.

Diyanet, bu mübarek ayın ibadet, şükür, tövbe ve istiğfarla değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

19 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet'ten Muharrem ayı ve aşure öncesi önemli çağrı! 3

AŞURE GÜNÜ VE KERBELA HADİSESİ HATIRLATILDI

Önümüzdeki perşembe günü idrak edilecek Aşure günü dolayısıyla, Hz. Hüseyin Efendimiz ile Ehl-i Beyt'ten çok sayıda Müslümanın Kerbela'da şehit edildiği olay da hutbenin önemli başlıklarından biri oldu.

Hutbede, Kerbela'nın sadece tarihte yaşanmış bir acı olmadığı aynı zamanda Müslümanlara birlik içinde hareket etmenin önemini hatırlatan büyük bir ibret vesikası olduğu belirtildi.

19 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet'ten Muharrem ayı ve aşure öncesi önemli çağrı! 4

HUTBEDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Cuma hutbesinde, Resûlullah'ın (s.a.s.) şu uyarısına yer verildi:

"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır."

Hutbede, Müslümanların sevinçleri olduğu gibi sıkıntıları da paylaşması gerektiği belirtilirken, fitne ve ayrılık çıkarmak isteyenlere karşı ferasetli davranılması gerektiği ifade edildi.

19 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet'ten Muharrem ayı ve aşure öncesi önemli çağrı! 5

GAZZE VE FİLİSTİN MESAJI VERİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede güncel gelişmelere de yer verdi. Başta Gazze ve Filistin olmak üzere birçok bölgede yaşanan zulümlere dikkat çekilen hutbede, İslam beldelerinin yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürmek isteyen çevrelerin yeni acılar yaşatmaya çalıştığı ifade edildi.

Müslümanların aynı hüzünleri tekrar yaşamamak için ihtilafları büyütmek yerine ortak paydalarda buluşmaları gerektiği vurgulandı.

19 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet'ten Muharrem ayı ve aşure öncesi önemli çağrı! 6

KUR'AN-I KERİM'DEN AYET HATIRLATILDI

Diyanet'in 19 Haziran tarihli hutbesinde, Müslümanların ayrılığa düşmemesi gerektiğini bildiren Âl-i İmrân Suresi'nin 105. ayetine atıfta bulunuldu. Hutbede, bu ayetin ışığında İslam kardeşliğine zarar verecek söz, davranış ve tutumlardan uzak durulması gerektiği ifade edildi. Ayette şöyle buyruluyor:

"Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın."

19 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet'ten Muharrem ayı ve aşure öncesi önemli çağrı! 7

DİYANET'TEN KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Hutbenin sonunda Hz. Hüseyin başta olmak üzere Ehl-i Beyt-i Mustafa ve din, vatan ve mukaddes değerler uğruna hayatını kaybeden bütün şehitler rahmetle anıldı. Peygamber Efendimizin şu tavsiyesiyle hutbe sona erdi:

"Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun."

19 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet'ten Muharrem ayı ve aşure öncesi önemli çağrı! 8

19 HAZİRAN CUMA HUTBESİ TAM METNİ

BİRLİKTE RAHMET VARDIR

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin saygı duyulmasını emrettiği dört aydan biri olan, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, "Hürmete layık" olarak zikrettiği Muharrem ayının manevi iklimi içerisindeyiz. Resûl-i Ekrem (s.a.s), "Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" buyurarak, bu mübarek ayın; ibadet ve taatle, hamd ve şükürle, tövbe ve istiğfarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır.

Aziz Müminler!

Önümüzdeki perşembe Âşûrâ gününü idrak edeceğiz. Birçok peygamberin hayatında önemli gelişmelere sahne olan Âşûrâ günü; ne hazindir ki, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Cennet gençlerinin efendisi" diyerek övdüğü, torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ile çoğu Ehl-i Beyt'e mensup yetmişi aşkın Müslümanın Kerbelâ'da acımasızca şehit edildiği gündür.

19 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet'ten Muharrem ayı ve aşure öncesi önemli çağrı! 9

Kıymetli Müslümanlar!

Kerbelâ, müminlere; birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, ayrılık ve gayrılığa düşmemeyi hatırlatır. Hak ve hakikati ayakta tutmayı, adaletten ve iyilikten ayrılmamayı anlatır. Kerbelâ, aramıza fitne ve fesat tohumu ekmek, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere karşı feraset ve basiretle davranmamızı tavsiye eder. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" uyarısına kulak vermemizi; sevinci ve nimeti paylaştığımız gibi hüznü ve meşakkati de paylaşmamızı telkin eder.

Değerli Müminler!

Bugün, inananları; acı ve gözyaşına mahkûm etmek, İslam beldelerinin yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürmek isteyen zalimler, başta Gazze ve Filistin olmak üzere birçok farklı coğrafyada yeni Kerbelâlar yaşanması için her türlü yolu denemektedir. Ümmet-i Muhammed olarak bizler de bir daha aynı hüznü yaşamak ve şer odaklarını sevindirmek istemiyorsak, aramızdaki ihtilafları derinleştirmek yerine ortak paydada buluşmanın yollarını aramalıyız. Zira Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir, Kıblemiz birdir. Cenâb-ı Hakk'ın, "Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın" emri gereğince birbirimize kenetlenmeli; İslam kardeşliğine zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmalıyız.

Bu vesileyle, başta Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt-i Mustafa olmak üzere; din, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.

Hutbemizi, Allah Resûlü (s.a.s)'in şu uyarısı ile bitiriyoruz: "Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun…"

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