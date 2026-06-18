19 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet'ten Muharrem ayı ve aşure öncesi önemli çağrı!
Diyanet İşleri Başkanlığının 19 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Muharrem ayının manevi önemine dikkat çekildi. Hutbede Kerbela hadisesinden çıkarılması gereken dersler hatırlatılırken Müslümanların ayrılıktan uzak durması kardeşlik bağlarını güçlendirmesi ve ümmet bilinciyle hareket etmesi çağrısı yapıldı.
Türkiye genelindeki camilerde okunan 19 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesinde, "Birlikte Rahmet Vardır" başlığı altında Muharrem ayının fazileti, Aşure günü ve Kerbela hadisesinin Müslümanlara verdiği mesajlar ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak İslam dünyasında yaşanan acılara karşı ortak bilinçle hareket edilmesi gerektiğini hatırlattı.
MUHARREM AYININ MANEVİ İKLİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Hutbede, Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem'in Allah katında saygın aylardan biri olduğu ifade edildi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.), Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan'dan sonra en faziletli oruç olduğunu bildirdiği hatırlatıldı.
Diyanet, bu mübarek ayın ibadet, şükür, tövbe ve istiğfarla değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
AŞURE GÜNÜ VE KERBELA HADİSESİ HATIRLATILDI
Önümüzdeki perşembe günü idrak edilecek Aşure günü dolayısıyla, Hz. Hüseyin Efendimiz ile Ehl-i Beyt'ten çok sayıda Müslümanın Kerbela'da şehit edildiği olay da hutbenin önemli başlıklarından biri oldu.
Hutbede, Kerbela'nın sadece tarihte yaşanmış bir acı olmadığı aynı zamanda Müslümanlara birlik içinde hareket etmenin önemini hatırlatan büyük bir ibret vesikası olduğu belirtildi.
HUTBEDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Cuma hutbesinde, Resûlullah'ın (s.a.s.) şu uyarısına yer verildi:
"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır."
Hutbede, Müslümanların sevinçleri olduğu gibi sıkıntıları da paylaşması gerektiği belirtilirken, fitne ve ayrılık çıkarmak isteyenlere karşı ferasetli davranılması gerektiği ifade edildi.
GAZZE VE FİLİSTİN MESAJI VERİLDİ
Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede güncel gelişmelere de yer verdi. Başta Gazze ve Filistin olmak üzere birçok bölgede yaşanan zulümlere dikkat çekilen hutbede, İslam beldelerinin yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürmek isteyen çevrelerin yeni acılar yaşatmaya çalıştığı ifade edildi.
Müslümanların aynı hüzünleri tekrar yaşamamak için ihtilafları büyütmek yerine ortak paydalarda buluşmaları gerektiği vurgulandı.