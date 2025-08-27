Viral Galeri Viral Liste 2025 Ücretli Öğretmenlik Başvurusu: e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? Şartlar ve başvuru tarihleri

2025 Ücretli Öğretmenlik Başvurusu: e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? Şartlar ve başvuru tarihleri

Yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte gözler ücretli öğretmenlik başvurularına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı başvuru sürecine dair ayrıntıları merak ediyor. Ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı ve hangi şartları kapsayacağı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 06:18
Ücretli öğretmenlik başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların, kendi illeri veya görev almak istedikleri ilçelere yönelik güncel başvuru tarihlerini takip etmesi gerekiyor.

Bu nedenle il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden yapılan duyurular büyük önem taşıyor. Başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyen adayların ilgili müdürlüklerle doğrudan iletişim kurması da öneriliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI!

Kimler Başvuru Yapabilir?

Ücretli öğretmenlik için belirlenen şartlar, adayların başvuru yapabilmesi açısından kritik rol oynuyor. 2025 yılı itibarıyla başvuru koşulları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Öğretmenlik mesleğini yapmaya engel bir suçu bulunmamak

Sağlık durumunun göreve engel teşkil etmemesi

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da tecilli olmak

Yurt dışı yükseköğretim mezunları için denklik belgesine sahip olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda aktif olarak çalışmıyor olmak

Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programları ya da Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak (ihtiyaç halinde diğer bölümlerden mezun adaylar da değerlendirilebiliyor)

Süreçte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuruların yalnızca çevrim içi yapılması, adayların evrak ve işlem yükünü büyük ölçüde azaltıyor. Ancak il ve ilçe bazında farklılık gösteren tarihler nedeniyle adayların duyuruları yakından takip etmesi önem arz ediyor. Özellikle kontenjanların sınırlı olması, başvuruların zamanında ve eksiksiz tamamlanmasını gerektiriyor.

