Gizem Karaca'dan Leyla Yaz'a ilk yaş kutlaması: Anne-kıza beğeni yağdı

Ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu Gizem Karaca, 1 yaşına basan kızı Leyla Yaz için özel bir doğum günü partisi düzenledi. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini mest eden Karaca'nın, kızıyla verdiği pozlar büyük ilgi gördü. Anne-kızın birbirine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" gibi başarılı projelerle ekranların sevilen yüzü olan oyuncu Gizem Karaca, annelik heyecanını takipçileriyle paylaştı. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Karaca, 2025 yılının Haziran ayında kızı Yaz'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

"HAYATIM TAMAMEN DEĞİŞTİ" Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Karaca, Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını kızı Yaz'a ayırıyor. Annelik serüvenini ise sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Güzel oyuncu, son olarak minik kızının birinci yaş gününü özel bir partiyle kutladı.

Sosyal medya hesabından kutlamaya dair kareleri paylaşan Karaca, duygusal bir notla takipçilerini duygulandırdı: "Geçen sene bugün benim hayatım tamamen değişti. Buraya günlerdir neler yazıp yazıp siliyorum… Sığmaz zaten duygularım buraya. İyi ki doğdun bitanem. İyi ki, iyi ki, iyi ki! Seninle birlikte ben de büyüyorum. 1 yaş günün kutlu olsun!"

ANNE-KIZA BEĞENİ YAĞDI Kutlamaya dair paylaşılan kareler takipçilerden "Maşallah, çok tatlısınız", "Minik Gizem", "Annesinin kopyası" gibi çok sayıda övgü dolu yorum alırken, en dikkat çeken paylaşım ise aileden geldi.