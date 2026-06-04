Gençler arasında yeni akım: Kimseye söyleyemediklerini ona anlatıyorlar!

Yapay zeka sohbet robotları, gençlerin hayatında yalnızca teknoloji aracı olmaktan çıkıp duygusal destek kaynağına dönüşüyor. ABD'de 42 milyondan fazla genci kapsayan yeni bir araştırma, her 5 gençten 1'inin ruh sağlığıyla ilgili konularda yapay zekadan tavsiye aldığını ortaya koydu. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise bu gençlerin büyük bölümünün yapay zekaya danıştığını ailesiyle, arkadaşlarıyla ya da sağlık uzmanlarıyla paylaşmaması oldu.

ABD'DE 5 GENÇTEN 1'İ YAPAY ZEKADAN PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR

Yapay zeka destekli sohbet robotları artık yalnızca bilgi aramak ya da ödev yapmak için kullanılmıyor. ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, ergenler ve genç yetişkinlerin önemli bir bölümünün ruh sağlığıyla ilgili konularda da yapay zekadan destek aldığını ortaya koydu.

Kasım 2025'te yapılan ve ülke genelini temsil eden araştırmaya göre, 12-21 yaş arasındaki gençlerin yüzde 19,2'si ruh sağlığı tavsiyesi almak amacıyla yapay zeka sohbet robotlarını kullandığını bildirdi. Bu oran, yaklaşık 8,2 milyon gence karşılık geliyor.