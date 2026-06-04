Gençler arasında yeni akım: Kimseye söyleyemediklerini ona anlatıyorlar!
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, gençlerin ruh sağlığı desteği için yapay zeka sohbet robotlarına yöneldiğini ortaya koydu. Üstelik bu teknolojiyi kullananların büyük bölümü bunu ailesiyle, arkadaşlarıyla ya da uzmanlarla paylaşmıyor. Araştırmanın sonuçları dikkat çekiyor.
Yapay zeka sohbet robotları, gençlerin hayatında yalnızca teknoloji aracı olmaktan çıkıp duygusal destek kaynağına dönüşüyor. ABD'de 42 milyondan fazla genci kapsayan yeni bir araştırma, her 5 gençten 1'inin ruh sağlığıyla ilgili konularda yapay zekadan tavsiye aldığını ortaya koydu. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise bu gençlerin büyük bölümünün yapay zekaya danıştığını ailesiyle, arkadaşlarıyla ya da sağlık uzmanlarıyla paylaşmaması oldu.
ABD'DE 5 GENÇTEN 1'İ YAPAY ZEKADAN PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR
Yapay zeka destekli sohbet robotları artık yalnızca bilgi aramak ya da ödev yapmak için kullanılmıyor. ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, ergenler ve genç yetişkinlerin önemli bir bölümünün ruh sağlığıyla ilgili konularda da yapay zekadan destek aldığını ortaya koydu.
Kasım 2025'te yapılan ve ülke genelini temsil eden araştırmaya göre, 12-21 yaş arasındaki gençlerin yüzde 19,2'si ruh sağlığı tavsiyesi almak amacıyla yapay zeka sohbet robotlarını kullandığını bildirdi. Bu oran, yaklaşık 8,2 milyon gence karşılık geliyor.
BİR YILDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Araştırmacılar, 2024 yılında benzer konuda yapılan çalışmada bu oranın yaklaşık yüzde 12 seviyesinde olduğunu hatırlatıyor. Son veriler, gençlerin yapay zeka destekli sistemlere yöneliminde yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir artış yaşandığını gösteriyor.
Uzmanlara göre bu yükseliş hem yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasından hem de gençler arasında devam eden ruh sağlığı sorunlarından kaynaklanıyor.
GENÇLER EN ÇOK HANGİ KONULARDA YAPAY ZEKAYA BAŞVURUYOR?
Araştırmada gençlere üzgün, stresli, kaygılı veya öfkeli hissettiklerinde yapay zeka sohbet robotlarından tavsiye alıp almadıkları soruldu. Sonuçlara göre yapay zeka kullanan gençlerin önemli bölümü bu sistemlere düzenli olarak başvuruyor. Araştırma, yapay zekadan ruh sağlığı desteği alan gençlerin büyük kısmının aldığı tavsiyeleri yararlı bulduğunu da ortaya koydu.
Kullanım sıklığı
|Gösterge
|Oran
|Ruh sağlığı için yapay zeka kullanan gençler
|%19,2
|Ayda en az bir kez kullananlar
|%42,8
|Tavsiyeleri faydalı bulanlar
|%91,7
|Kimseye söylemeyenler
|%63,3
EN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ: ÇOĞU GENÇ BUNU KİMSEYE ANLATMIYOR
Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri ise gençlerin bu deneyimlerini gizli tutması oldu. Ruh sağlığı konusunda yapay zekadan destek alanların yüzde 63,3'ü bunu ailesine, arkadaşlarına veya başka bir kişiye söylemediğini belirtti. Araştırmacılar, bu durumun gençlerin anonim ve yargılanmadan konuşabilecekleri bir alan arayışında olduklarını gösterebileceğini ifade ediyor.