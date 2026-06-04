Büyük ödülü kim kazanacak? Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun'da 3. bölüm heyecanı

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 hırslı yarışmacı, kutuların arkasındaki büyük gizemi çözmek ve 5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor.

Heyecanın her saniye tırmandığı yarışmada, yarışmacılar sadece kendi şanslarına değil, aynı zamanda bankanın psikolojik hamlelerine karşı da strateji kurmak zorundalar.