Büyük ödülü kim kazanacak? Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun'da 3. bölüm heyecanı
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un enerjisiyle atv ekranlarında yeniden hayat buluyor. Şansın stratejiyle harmanlandığı, izleyicinin nefesini tutarak takip ettiği yarışma, büyük ödülüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 hırslı yarışmacı, kutuların arkasındaki büyük gizemi çözmek ve 5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor.
Heyecanın her saniye tırmandığı yarışmada, yarışmacılar sadece kendi şanslarına değil, aynı zamanda bankanın psikolojik hamlelerine karşı da strateji kurmak zorundalar.
BÜYÜK ÖDÜL KİMİN OLACAK?
Her turda açılan kutularla birlikte heyecanın dozu katlanırken, bankanın sunduğu teklifler yarışmacıları zorlu bir yol ayrımına getiriyor. "Var mısın?" yoksa "Yok musun?" kararı, hayatları değiştirecek ödüllere giden yolda en kritik hamle olarak öne çıkıyor.
"Var Mısın Yok Musun" bu akşam ve yarın akşam saat 20.00'de 3. bölümüyle atv'de..
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
EZGİ HİSLERİNE GÜVENDİ
Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği yarışmanın 2.bölüm yarışmacısı Ezgi Nur Bozdağ oldu. 29 yaşında, evli ve kadın kuaförü olan Ezgi, çocukluğundan bu yana hem maddi hem de manevi zorluklarla mücadele etti. Ezgi'nin yarışmadaki en büyük hedefi annesine bir ev alabilmekti.
11 numaralı kutuyla yarışan Ezgi, ilk turlarda açtırdığı kırmızılara rağmen kendi hislerine güvenmekten vazgeçmedi. Geçmiş yıllarından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı ve stüdyodakilere de duygusal anlar yaşattı.