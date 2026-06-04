CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Büyük ödülü kim kazanacak? Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun'da 3. bölüm heyecanı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un enerjisiyle atv ekranlarında yeniden hayat buluyor. Şansın stratejiyle harmanlandığı, izleyicinin nefesini tutarak takip ettiği yarışma, büyük ödülüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Büyük ödülü kim kazanacak? Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun'da 3. bölüm heyecanı 1

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 hırslı yarışmacı, kutuların arkasındaki büyük gizemi çözmek ve 5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor.

Heyecanın her saniye tırmandığı yarışmada, yarışmacılar sadece kendi şanslarına değil, aynı zamanda bankanın psikolojik hamlelerine karşı da strateji kurmak zorundalar.

Büyük ödülü kim kazanacak? Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun'da 3. bölüm heyecanı 2

BÜYÜK ÖDÜL KİMİN OLACAK?

Her turda açılan kutularla birlikte heyecanın dozu katlanırken, bankanın sunduğu teklifler yarışmacıları zorlu bir yol ayrımına getiriyor. "Var mısın?" yoksa "Yok musun?" kararı, hayatları değiştirecek ödüllere giden yolda en kritik hamle olarak öne çıkıyor.

Büyük ödülü kim kazanacak? Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun'da 3. bölüm heyecanı 3

"Var Mısın Yok Musun" bu akşam ve yarın akşam saat 20.00'de 3. bölümüyle atv'de..

"VAR MISIN YOK MUSUN" BU AKŞAM ATV'DE
Büyük ödülü kim kazanacak? Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun'da 3. bölüm heyecanı 4

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

EZGİ HİSLERİNE GÜVENDİ

Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği yarışmanın 2.bölüm yarışmacısı Ezgi Nur Bozdağ oldu. 29 yaşında, evli ve kadın kuaförü olan Ezgi, çocukluğundan bu yana hem maddi hem de manevi zorluklarla mücadele etti. Ezgi'nin yarışmadaki en büyük hedefi annesine bir ev alabilmekti.

Büyük ödülü kim kazanacak? Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun'da 3. bölüm heyecanı 5

11 numaralı kutuyla yarışan Ezgi, ilk turlarda açtırdığı kırmızılara rağmen kendi hislerine güvenmekten vazgeçmedi. Geçmiş yıllarından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı ve stüdyodakilere de duygusal anlar yaşattı.

Büyük ödülü kim kazanacak? Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun'da 3. bölüm heyecanı 6

6.turda tabloyu lehine çeviren Ezgi, 825.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek oyunu sonlandırdı. Ancak bölümün en çarpıcı anı karar sonrası yaşandı. "Ya devam etseydi?" sorusuyla açılan son 2 kutuda 5 milyon TL hala para ağacında duruyordu.

Büyük ödülü kim kazanacak? Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun'da 3. bölüm heyecanı 7

Ezgi, bir tur daha devam etmesi halinde bankadan 1.800.000 TL teklif alacaktı. Büyük hüsran yaşayan Ezgi'nin kutusundan 500.000 TL çıktı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin