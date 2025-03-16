SOLOTÜRK 18 MART Gösteri uçuşu takvimi 2025 | Kocaeli prova uçuşu bugün ne zaman, saat kaçta?
SOLOTÜRK, 18 Mart'taki büyük gösteri öncesinde 16 Mart Pazar günü saat 15.30'da SEKA Park'ta prova uçuşu gerçekleştirecek. Bu gösteri Kocaeli halkına SOLOTÜRK'ün mükemmel uyumunu ve akrobasi yeteneklerini önceden görme fırsatı sunacak. Gerçekleştirilecek bu prova aynı zamanda etkinliğin heyecanını artırarak 18 Mart için büyük bir beklenti yaratacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:28