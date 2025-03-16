SOLOTÜRK 18 MART Gösteri uçuşu takvimi 2025 | Kocaeli prova uçuşu bugün ne zaman, saat kaçta?

18 Mart'ta İzmit Semalarında Çanakkale Şehitleri Anılacak

SOLOTÜRK'ün asıl büyük gösterisi ise 18 Mart Salı günü gerçekleşecek. İzmit semalarında, Çanakkale Şehitleri'ni anmak adına sergilenecek olan akrobasi hareketleri, sadece görsel bir şov olmayacak, aynı zamanda tarihe olan derin saygıyı ve milli birliği simgeleyecek. SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümüne özel hazırladıkları gösteriyle, izleyicilere tarihin gücünü ve anlamını bir kez daha hatırlatacak.