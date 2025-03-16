Viral Galeri Viral Liste SOLOTÜRK 18 MART Gösteri uçuşu takvimi 2025 | Kocaeli prova uçuşu bugün ne zaman, saat kaçta?

SOLOTÜRK 18 MART Gösteri uçuşu takvimi 2025 | Kocaeli prova uçuşu bugün ne zaman, saat kaçta?

SOLOTÜRK, 18 Mart'taki büyük gösteri öncesinde 16 Mart Pazar günü saat 15.30'da SEKA Park'ta prova uçuşu gerçekleştirecek. Bu gösteri Kocaeli halkına SOLOTÜRK'ün mükemmel uyumunu ve akrobasi yeteneklerini önceden görme fırsatı sunacak. Gerçekleştirilecek bu prova aynı zamanda etkinliğin heyecanını artırarak 18 Mart için büyük bir beklenti yaratacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:28
SOLOTÜRK 18 MART Gösteri uçuşu takvimi 2025 | Kocaeli prova uçuşu bugün ne zaman, saat kaçta?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri, bu yıl Kocaeli semalarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ünlü akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün nefes kesen uçuşlarıyla taçlanacak. Çanakkale'de verilen kahramanca mücadeleye olan saygı, Kocaeli gökyüzünde bir kez daha gösterilecek. SOLOTÜRK, bu anlamlı günde izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

SOLOTÜRK 18 MART Gösteri uçuşu takvimi 2025 | Kocaeli prova uçuşu bugün ne zaman, saat kaçta?

18 Mart'ta İzmit Semalarında Çanakkale Şehitleri Anılacak

SOLOTÜRK'ün asıl büyük gösterisi ise 18 Mart Salı günü gerçekleşecek. İzmit semalarında, Çanakkale Şehitleri'ni anmak adına sergilenecek olan akrobasi hareketleri, sadece görsel bir şov olmayacak, aynı zamanda tarihe olan derin saygıyı ve milli birliği simgeleyecek. SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümüne özel hazırladıkları gösteriyle, izleyicilere tarihin gücünü ve anlamını bir kez daha hatırlatacak.

SOLOTÜRK 18 MART Gösteri uçuşu takvimi 2025 | Kocaeli prova uçuşu bugün ne zaman, saat kaçta?

16-17 Mart 2025

16:00-19:00: "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında, TCG BÜYÜKADA ve TCG KINALIADA gemileri Çanakkale'de halkın ziyaretine açılacaktır.

SOLOTÜRK 18 MART Gösteri uçuşu takvimi 2025 | Kocaeli prova uçuşu bugün ne zaman, saat kaçta?

16 Mart 2025

15:30: SOLOTÜRK'ün prova uçuşu, SEKA Park, Kocaeli.

SOLOTÜRK 18 MART Gösteri uçuşu takvimi 2025 | Kocaeli prova uçuşu bugün ne zaman, saat kaçta?

18 Mart 2025

13:00: Denizde Resmî Geçit Töreni, Çanakkale Boğazı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.
15:30: SOLOTÜRK'ün büyük gösterisi, İzmit semaları, Kocaeli.

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