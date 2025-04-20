Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'de 32. haftanın kritik karşılaşmalarından biri bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR hakemi olarak ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Jeroen Manschot görev yapacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından naklen ve canlı yayınlanacak.