Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında kritik virajlardan biri olan mücadele, bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, Kayserispor karşısında hata yapmadan takibini sürdürmek istiyor. Taraftarlar ise maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 15:42