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Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında kritik virajlardan biri olan mücadele, bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, Kayserispor karşısında hata yapmadan takibini sürdürmek istiyor. Taraftarlar ise maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 15:42
Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'de 32. haftanın kritik karşılaşmalarından biri bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR hakemi olarak ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Jeroen Manschot görev yapacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından naklen ve canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

48. Randevu

İki ekip, Süper Lig tarihinde bu akşam 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçta Fenerbahçe'nin rakibine karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu maçların 30'unu kazanırken, 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor ise sadece 8 kez sahadan galip ayrılabildi.

Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe'de Hedef Net: Kayıpsız Devam

Galatasaray'ın maç fazlasıyla liderliğini sürdürdüğü haftaya 6 puan geride giren Fenerbahçe, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Jorge Jesus'un ardından takımı devralan Jose Mourinho, takımın son düzlüğe kayıpsız girmesini istiyor.

Fenerbahçe, Kayserispor engelini aşarak hem moral kazanmak hem de şampiyonluk yarışını son haftalara taşımak istiyor.

Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Muhtemel 11'ler Belli Oldu

Karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri netleşti. İşte muhtemel kadrolar:

Fenerbahçe:

Livakovic – Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür – Fred, Szymanski – Talisca, Tadic, Maximin – En-Nesyri

Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Kayserispor:

Bilal Bayazit – Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole – Baran Ali, Karimi – Mehmet Eray, Ramazan Civelek, Mane – Nazon

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